Президент утвердила в должности нового министра окружающей среды

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса утвердила сегодня в должности нового министра окружающей среды Райна Эплера, представляющего в правительстве Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).
Перед утверждением министра в должности глава государства провела виртуальную беседу с кандидатом, в ходе которой обсуждались задачи, стоящие перед министерством. Подробно говорили о лесном хозяйстве, "зеленом повороте", а также о вопросах, связанных с отходами.
Предшественник Эплера (Рене Кокк) ушел в отставку 4 ноября по состоянию здоровья.
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