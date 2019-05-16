Президент утвердила Кинго в должности министра внешней торговли

В четверг, 16 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд одобрила назначение Керт Кинго на должность министра внешней торговли и инфотехнологий. На этом посту Кинго сменила своего коллегу по Консервативной народной партии Марти Куузика, пишет rus.err.ee.
С предложением назначить Керт Кинго на пост министра внешней торговли и инфотехнологий к президенту обратился премьер-министр Юри Ратас.
В ближайшее время Керт Кинго должна будет принести присягу перед членами Рийгикогу. После этого она официально станет членом правительства.