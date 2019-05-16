Президент утвердила Кинго в должности министра внешней торговли

С предложением назначить Керт Кинго на пост министра внешней торговли и инфотехнологий к президенту обратился премьер-министр Юри Ратас.

В ближайшее время Керт Кинго должна будет принести присягу перед членами Рийгикогу. После этого она официально станет членом правительства.