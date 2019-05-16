16.05.2019, 09:31

Президент утвердила Кинго в должности министра внешней торговли

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratase heakskiit väliskaubandus- ja IT-ministri kandidaadile tähendab, et Kert Kingo eilne töövestlus läks hästi.
Jüri Ratase heakskiit väliskaubandus- ja IT-ministri kandidaadile tähendab, et Kert Kingo eilne töövestlus läks hästi.Foto: Rauno Volmar

В четверг, 16 мая, президент Эстонии Керсти Кальюлайд одобрила назначение Керт Кинго на должность министра внешней торговли и инфотехнологий. На этом посту Кинго сменила своего коллегу по Консервативной народной партии Марти Куузика, пишет rus.err.ee.

С предложением назначить Керт Кинго на пост министра внешней торговли и инфотехнологий к президенту обратился премьер-министр Юри Ратас.

В ближайшее время Керт Кинго должна будет принести присягу перед членами Рийгикогу. После этого она официально станет членом правительства.

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