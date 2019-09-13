Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом

"У нас очень хорошая динамика политического диалога с Эстонией. С мая этого года мы встретились с госпожой президентом во второй раз. А в следующем месяце я планирую посетить Таллинн с официальным визитом", — сказал Владимир Зеленский.

По его словам, в ходе этого визита Украина сможет перенять опыт Эстонии в модернизации управления, дигитализации и кибебезопасности.