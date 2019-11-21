21.11.2019, 13:27

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию 26 ноября

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Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию 26 ноября
Foto: Sergei Chuzavkov, ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Эстонию с официальным визитом во вторник, 26 ноября. Об этом корреспонденту портала rus.err.ee в четверг сообщили в МИДе ЭР.

Программа визита украинского лидера в Таллинн все еще составляется. На данный момент известно, что он точно встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По итогам этой встречи состоится совместная пресс-конференция.

Также запланировано возложение венков к Монументу свободы и непродолжительное общение с представителями украинской общины.

В тот же день, 26 ноября, Зеленский покинет Эстонию.

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