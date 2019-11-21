Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию 26 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Эстонию с официальным визитом во вторник, 26 ноября. Об этом корреспонденту портала rus.err.ee в четверг сообщили в МИДе ЭР.
Программа визита украинского лидера в Таллинн все еще составляется. На данный момент известно, что он точно встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По итогам этой встречи состоится совместная пресс-конференция.
Также запланировано возложение венков к Монументу свободы и непродолжительное общение с представителями украинской общины.
В тот же день, 26 ноября, Зеленский покинет Эстонию.
В Сети появилось видео смертельного поединка бойца Росгвардии
От славы до забвения: как водка сгубила карьеру великой гимнастки
Адвокат Соколова возмущен распространением в СМИ данных следствия
Вот как вернуть карту, которую «съел» банкомат: все просто