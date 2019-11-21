Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию 26 ноября

Программа визита украинского лидера в Таллинн все еще составляется. На данный момент известно, что он точно встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По итогам этой встречи состоится совместная пресс-конференция.

Также запланировано возложение венков к Монументу свободы и непродолжительное общение с представителями украинской общины.

В тот же день, 26 ноября, Зеленский покинет Эстонию.