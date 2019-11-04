Президент Украины посетит Эстонию в конце ноября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом в конце ноября, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко .
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом в конце ноября, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко .
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