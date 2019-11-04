04.11.2019, 14:08

Президент Украины посетит Эстонию в конце ноября

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Президент Украины посетит Эстонию в конце ноября
Foto: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом в конце ноября, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко .

Точную дату визита Зеленского в Эстонию Рейнсалу не назвал.

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