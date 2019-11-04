Президент Украины посетит Эстонию в конце ноября

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом в конце ноября, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко .
Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом в конце ноября, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на пресс-конференции в Киеве со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко .
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«АвтоВАЗ» объяснил, почему у автомобилей завода хлипкий кузов
Как африканские страусы оказались на котельной в Звенигороде
Очнулась и увидела его: как главред надругался над журналисткой
Никогда не отвечайте "да" на телефонный звонок, и вот почему