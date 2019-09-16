Президент Украины планирует посетить Эстонию с официальным визитом

Владимир Зеленский поблагодарил Керсти Кальюлайд за приглашение.

”Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии”, — подчеркнул он.

Также Владимир Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.

”С мая этого года мы встречаемся с госпожой Президентом уже второй раз”, — сказал Зеленский.