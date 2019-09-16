Президент Украины планирует посетить Эстонию с официальным визитом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в следующем месяце посетить Эстонию с официальным визитом. Об этом Глава государства сообщил после встречи с Президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, указано на официальном сайте президента Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил Керсти Кальюлайд за приглашение.
”Я уверен, что во время этого визита, среди прочего, мы сможем перенять очень важный для Украины опыт Эстонии”, — подчеркнул он.
Также Владимир Зеленский отметил хорошую динамику политического диалога между Украиной и Эстонией.
”С мая этого года мы встречаемся с госпожой Президентом уже второй раз”, — сказал Зеленский.
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