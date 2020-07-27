27.07.2020, 21:10

Президент США Рузвельт согласился с оккупацией стран Балтии? Эстонский историк прокомментировал пост посольства РФ в Facebook

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Таави Минник
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Venemaa Riigituuma valimised Tallinnas
Vene saatkond TallinnasFoto: Tiit Blaat

В пятницу на странице Посольства РФ в Эстонии была опубликована выдержка из состоявшегося 1 декабря 1943 года в Тегеране разговора Иосифа Сталина и Франклина Рузвельта, в ходе которого Рузвельт сказал Сталину, что уверен, что Эстония, Латвия и Литва в 1940 году добровольно присоединились к СССР, Историк Андрес Адамсон говорит, что Россия манипулирует полуправдами и полувымыслами, чтобы заставить людей думать в нужном ей направлении.

”В данном случае мы имеем дело с ответным шагом в отношении нашего Министерства иностранных дел, которое в четверг вызвало посла РФ Александра Петрова и сделало после этого соответствующее заявление. В этом заявлении — и наверняка на встреча с послом тоже — подчеркивалась политика непризнания западных стран. Теперь посольство России в свою очередь пытается показать, что западные страны относились к вопросу независимости стран Балтии по-другому и Рузвельт и Черчилль были готовы если не признать, то смириться с аннексией Прибалтики Советским Союзом”, — сказал Адамсон в интервью Таави Миннику в EPL.

Примерно в то же время, как с момента оккупации СССР Эстонии, Латвии и Литвы прошло 80 лет, в издании фонда Киссинджера вышла статья Владимра Путина, в которой он говорит о странах Балтии и роли их руководителей в присоединении прибалтийских стран к Советскому Союзу. Эстония, Латвия и Литва — маленькие государства и незначительные деятели на мировой арене, так почему Путин вообще их отметил?

На самом деле странам Балтии там уделено мало внимания. Он не мог просто промолчать на эту тему, ведь три независимых государства были оккупированы и аннексированы. Отличие стран Балтии от других жертв Гитлера и Сталина заключалось в том, что в других странах после войны государственность в каком-то виде была восстановлена. В странах же Балтии — нет. Путин не мог не упомянуть об этом в своей статье, но говорит он об этом лишь вскользь.

А вот что действительно примечательно, так это то, что, по его словам, процесс присоединения стран Балтии начался в 1939 году, с пактом Молотова-Риббентропа. Он подчеркивает, что данный процесс исходил из внешнеполитических и оборонных целей. Связи с пактом Путин не отрицает, скорее наоборот.

Почему этот шаг вызвал недовольство?

Потому что это намного опаснее, чем отрицание связи. В последние годы, а особенно в последние месяцы Россия перестала осуждать пакт и представлять его в качестве неизбежного шага и начала оправдывать его заключение. Россия стала придерживаться позиции, что политику вершат только большие государства, а мнение маленьких стран не имеет значения. Россия пытается показать, что Советский Союз по сути поступал так же, как другие великие державы, и России нечего стыдиться, поскольку пакт Молотова-Риббентропа был всего лишь одним из множества других пактов.

[…]

В техническом смысле Россия зачастую практически права, но эти полуправды и представляют наибольшую опасность. Конечно, это не абсолютная правда, но все построено так, что если что-то является правдой, то и дальше можно думать в этом направлении. Наше Министерство иностранных дел ведь тоже сообщило, что результатом пакта Молотова-Риббентропа стала Вторая мировая война и потеря странами Балтии независимости. Но это не соответствует действительности. Причины были другими, пакт — всего лишь один шаг в цепочке событий. Вторая мировая война разразилась бы даже в случае, если было бы заключено другое соглашение или пакта Молотова-Риббентропа не было вовсе.

Посольство России вспоминает разговор Рузвельта и Сталина, где первый соглашается с присоединением Прибалтики к СССР и изменением границ Польши. Почему он это сделал: для того, чтобы завлечь Сталина, или с того конца Атлантического океана действительно казалось, что Эстония, Латвия и Литва — это исторические части России, которые она временно потеряла?

Во-первых Рузвельт был очень прагматичным политиком, он всегда делал то, что прежде всего выгодно ему самому. То есть даже не то, что выгодно Америке в целом, а то, что выгодно конкретно ему и его политике.

Во-вторых Рузвельт мыслил очень масштабно. Он и до этого говорил, что Советский Союз со своей плановой экономикой очень прогрессивен, а те зверства, которыми это достигается, — временное явление. С точки зрения великих держав ситуация, сложившаяся в Европе после Первой мировой войны, когда образовался ряд новых национальных государств, а больше империи развалились, казалась ненормальной. Перед этим в течение нескольких столетий прослеживалась тенденция возникновении все более масштабных империй и весь мир был поделен между гигантами, а сейчас начался противоположный процесс.

В третьих, можно посмотреть на традиционную политику США и вспомнить, что по сути США последними из крупных держав признали независимость стран Балтии. Точка зрения, что Прибалтика экономически и в целом относится к сфере интересов России, распространена в США.

[…]

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