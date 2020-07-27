Президент США Рузвельт согласился с оккупацией стран Балтии? Эстонский историк прокомментировал пост посольства РФ в Facebook

”В данном случае мы имеем дело с ответным шагом в отношении нашего Министерства иностранных дел, которое в четверг вызвало посла РФ Александра Петрова и сделало после этого соответствующее заявление. В этом заявлении — и наверняка на встреча с послом тоже — подчеркивалась политика непризнания западных стран. Теперь посольство России в свою очередь пытается показать, что западные страны относились к вопросу независимости стран Балтии по-другому и Рузвельт и Черчилль были готовы если не признать, то смириться с аннексией Прибалтики Советским Союзом”, — сказал Адамсон в интервью Таави Миннику в EPL.

Примерно в то же время, как с момента оккупации СССР Эстонии, Латвии и Литвы прошло 80 лет, в издании фонда Киссинджера вышла статья Владимра Путина, в которой он говорит о странах Балтии и роли их руководителей в присоединении прибалтийских стран к Советскому Союзу. Эстония, Латвия и Литва — маленькие государства и незначительные деятели на мировой арене, так почему Путин вообще их отметил?

На самом деле странам Балтии там уделено мало внимания. Он не мог просто промолчать на эту тему, ведь три независимых государства были оккупированы и аннексированы. Отличие стран Балтии от других жертв Гитлера и Сталина заключалось в том, что в других странах после войны государственность в каком-то виде была восстановлена. В странах же Балтии — нет. Путин не мог не упомянуть об этом в своей статье, но говорит он об этом лишь вскользь.

А вот что действительно примечательно, так это то, что, по его словам, процесс присоединения стран Балтии начался в 1939 году, с пактом Молотова-Риббентропа. Он подчеркивает, что данный процесс исходил из внешнеполитических и оборонных целей. Связи с пактом Путин не отрицает, скорее наоборот.

Почему этот шаг вызвал недовольство?

Потому что это намного опаснее, чем отрицание связи. В последние годы, а особенно в последние месяцы Россия перестала осуждать пакт и представлять его в качестве неизбежного шага и начала оправдывать его заключение. Россия стала придерживаться позиции, что политику вершат только большие государства, а мнение маленьких стран не имеет значения. Россия пытается показать, что Советский Союз по сути поступал так же, как другие великие державы, и России нечего стыдиться, поскольку пакт Молотова-Риббентропа был всего лишь одним из множества других пактов.