Президент Союза архитекторов рассказал о Porto Franco и памятнике Яаку Йоала

По словам Мянда, у нас нет института государственного архитектора, который следил бы за целостностью пространственного развития государства. Обсуждения этой темы длятся уже пару десятилетий. ”Наша беда в том, что новости о решениях, влияющих на жилую среду, доходят до нас лишь тогда, когда эти решения уже приняты, и нам остается лишь бороться с последствиями”, — говорит он.

Каковы наибольшие проблемы в планировании городов?

Во многих местных самоуправлениях есть упущения в работе по созданию пространства — они и сами это признают. В Таллинне, Тарту и Пярну работают крупные команды, но в маленькие волости профильные специалисты на работу не стремятся. Там зачастую и нет возможности предложить человеку подобной профессии должной трудовой нагрузки.

Когда приступают к планированию или строительству чего-либо, необходима компетентность, сегодня же самоуправлениям некуда обратиться и проекты они вынуждены мастерить на коленке, опираясь лишь на свои познания. Более прогрессивные нашли дорогу к Союзу архитекторов, например волость Тырва или город Силламяэ. До тех пор, пока государство не в состоянии взять себя в руки и начать думать так, как это следует современному развитому обществу, всегда можно обращаться к нам.

До сих пор во многом царит менталитет 1990-х годов — все регулирует рынок?

Местные самоуправления не вкладываются в созидание пространства на своей территории, поскольку, увы, многие политики до сих пор считают, что публичный сектор должен вмешиваться в развитие как можно меньше. Но если мы заглянем к соседям через залив, в Хельсинки, то увидим, что там город вмешивается в проекты по развитию очень уверенно, чтобы обеспечивать баланс между интересами целевых групп и создавать лучшее общественное пространство для максимального количества людей.

Таллинн — столица Европы, в которой процессы сегрегации проходят быстрее всего, мы твердим об этом уже много лет. Жителей с небольшим доходом вытесняют из центра и приморских зон, они вынуждены перебираться в спальные районы.

Этот процесс стал весьма быстрым. Через пару десятков лет результаты аукнутся нам очень болезненно. Для того, чтобы увидеть проблему, не нужно далеко ходить, достаточно подумать хотя бы о том, что происходит в пригородах Парижа. Но все суют голову в песок и позволяют процессу продолжаться. Радует хотя бы то, что Таллинн дал понять — те немногие участки земли, которые еще принадлежат городу, продаваться не будут.