Президент снова пакует чемоданы: в этот раз канцелярия временно переедет в Юго-Восточную Эстонию

Президент планирует и в этот раз быть не только в одном городе, но работать в чуть более широком регионе. Будет главным местом ночлега Ряпина, Отепя, Выру или какое-либо другое место, вопрос еще открытый. Очевидно, президент не будет находиться в Юго-Восточной Эстонии целый месяц, но более точный период еще не определен.

Решение о временном нахождении президента в Юго-Восточной Эстонии было принято еще зимой.

Цель временного переезда канцелярии — обратить больше внимания на регион и ведущих там деятельность людей. Также можно будет лучше сфокусироваться на проблемах и особенностях Юго-Восточной Эстонии.