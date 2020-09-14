Президент: сегодня в Рийгикогу различаются представления о том, что такое государство и свобода человека, чем когда-либо прежде

"Дорогие друзья!

Думаю, что, направляясь сегодня в Рийгикогу и готовясь к обещающему нам много свободных дискуссий и различных позиций новому парламентскому сезону, не только я думала о народе Беларуси. Сегодня он борется за то, к чему мы за несколько десятков лет уже привыкли. Не допуская, конечно, вмешательства, мы должны быть вместе с ним, и в этот день тоже.

Уважаемый президент Арнольд Рюйтель, спикер Рийгикогу, члены правительства республики, представители конституционных институтов, ваши превосходительства, дамы и господа!

Уважаемый Рийгикогу, дорогой народ Эстонии!

Год назад, стоя здесь перед вами, я обратилась к вам с призывом найти время для рассмотрения долгосрочных вопросов развития Эстонии, таких, как эстоноязычная школа, развитие производства ”зелёной” энергии, возможности использования в нашей стране искусственного интеллекта. Ваша роль — создавая благоприятное правовое пространство, вести нас к лучшему будущему.

Конечно, год был трудным, но я думаю, все мы должны честно признать, что остальной мир сейчас немного опережает нас.

А это означает, что через 10 лет мы будем, недоуменно переглядываясь, задаваться вопросами: почему ”тигром искусственного интеллекта” стала не наша страна, а Латвия? Как зависевшая от угля Польша оказалась в состоянии поставлять нам экологически чистую электроэнергию? Почему наша экономика, на протяжении 30 лет развивавшаяся быстрее, чем у северных соседей, больше не может этого делать?

Конечно, трудно сказать, когда именно, сосредоточившись на продлении прошлого, проспали будущее, и даже по прошествии 30 лет невозможно будет точно указать на какой-то конкретный момент в истории. Но впервые за 30 лет мы видим и чувствуем, что некоторые из наших освободившихся из-за железного занавеса партнёров работают во имя более благополучного и безопасного будущего эффективнее, чем Эстония. Что-то не так с нашим восприятием общей картины или с нашей способностью отреагировать на это.

Будильник, уважаемый Рийгикогу, уже прозвенел — Эстония больше не в состоянии самостоятельно снабжать себя электроэнергией, потому что, несмотря на вполне предсказуемый рост цен на выброс углекислого газа, мы все ещё далеки от необходимых нам 2000 МВт морских парков ветрогенераторов и накопителей энергии, будь то гидроаккумуляторы или водород. Пока что настолько далеки, что не можем даже ответить на вопрос, насколько далеки.