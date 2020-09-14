14.09.2020, 17:26

Президент: сегодня в Рийгикогу различаются представления о том, что такое государство и свобода человека, чем когда-либо прежде

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Керсти Кальюлайд
президент Эстонии
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Президент: сегодня в Рийгикогу различаются представления о том, что такое государство и свобода человека, чем когда-либо прежде
Foto: Kiur Kaasik

Сегодня состоялось вступительное заседание осенней сессии Рийгикогу. С речами выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Приводим ее речь в полном объеме.

"Дорогие друзья!

Думаю, что, направляясь сегодня в Рийгикогу и готовясь к обещающему нам много свободных дискуссий и различных позиций новому парламентскому сезону, не только я думала о народе Беларуси. Сегодня он борется за то, к чему мы за несколько десятков лет уже привыкли. Не допуская, конечно, вмешательства, мы должны быть вместе с ним, и в этот день тоже.

Уважаемый президент Арнольд Рюйтель, спикер Рийгикогу, члены правительства республики, представители конституционных институтов, ваши превосходительства, дамы и господа!

Уважаемый Рийгикогу, дорогой народ Эстонии!

Год назад, стоя здесь перед вами, я обратилась к вам с призывом найти время для рассмотрения долгосрочных вопросов развития Эстонии, таких, как эстоноязычная школа, развитие производства ”зелёной” энергии, возможности использования в нашей стране искусственного интеллекта. Ваша роль — создавая благоприятное правовое пространство, вести нас к лучшему будущему.

Конечно, год был трудным, но я думаю, все мы должны честно признать, что остальной мир сейчас немного опережает нас.

А это означает, что через 10 лет мы будем, недоуменно переглядываясь, задаваться вопросами: почему ”тигром искусственного интеллекта” стала не наша страна, а Латвия? Как зависевшая от угля Польша оказалась в состоянии поставлять нам экологически чистую электроэнергию? Почему наша экономика, на протяжении 30 лет развивавшаяся быстрее, чем у северных соседей, больше не может этого делать?

Конечно, трудно сказать, когда именно, сосредоточившись на продлении прошлого, проспали будущее, и даже по прошествии 30 лет невозможно будет точно указать на какой-то конкретный момент в истории. Но впервые за 30 лет мы видим и чувствуем, что некоторые из наших освободившихся из-за железного занавеса партнёров работают во имя более благополучного и безопасного будущего эффективнее, чем Эстония. Что-то не так с нашим восприятием общей картины или с нашей способностью отреагировать на это.

Будильник, уважаемый Рийгикогу, уже прозвенел — Эстония больше не в состоянии самостоятельно снабжать себя электроэнергией, потому что, несмотря на вполне предсказуемый рост цен на выброс углекислого газа, мы все ещё далеки от необходимых нам 2000 МВт морских парков ветрогенераторов и накопителей энергии, будь то гидроаккумуляторы или водород. Пока что настолько далеки, что не можем даже ответить на вопрос, насколько далеки.

Эти риски долгосрочного развития необходимо с помощью умного руководства снизить, и делать такую работу можно в этом зале.

Инвестируя небывало большие суммы, государство задаёт сейчас направление развития нашей экономики, и здесь есть как возможность вывести нашу экономику на путь экологически безопасного развития, так и риск потратить деньги на сохранение устаревших технологий.

И к тому же у нас сейчас пандемия. Борьба с вирусом означает, что наши традиционные права могут быть ограничены во имя определённого большего общественного блага — предотвращения гибели людей. Но эти ограничения должны быть единообразными и соразмерными.

На ситуацию можно ведь посмотреть и таким образом, что как раз пандемия дает нам основания больше, чем до сих пор, говорить о содержании представленных нашей Конституцией свобод. Такое обсуждение ведь в любом случае необходимо.

Именно в последнее десятилетие воззрения наших политических партий стали в вопросах индивидуальных свобод и универсальных прав всё более и более расходиться. И в этом зале представления о том, что такое государство и что такое свободы человека, различаются сегодня больше, чем когда-либо прежде в этом веке.

Это честная и важная дискуссия, и она необходима. Это спор о том, что является главным: человек и его свободы или государство и общенациональные цели.

Такие дебаты идут на пользу демократии, улучшая понимание нашими людьми универсальных прав человека и нашей собственной конституции. Отказ от прав и свобод часто представляет собой процесс, который складывается из небольших шагов, но ведёт к ситуации, изменить и поправить которую уже невозможно. Говорить об этом, задумываться об этом — лучший способ избежать такого пути.

Меня очень радует, что в этом году мы много говорили о свободах, правах и обязанностях. Сделана очень большая работа.

Это означает, что наше общество сможет преодолеть возникшие разногласия прежде, чем они нанесут непоправимый ущерб. Если некоторые люди считают, что лишены возможности влиять на дела в Эстонии, это нехорошо и для тех, кто чувствует, что у них такая возможность есть. Людям, разочаровавшимся в своем государстве, нужно протянуть руку, но сделать это надо так, чтобы эта рука не вынудила других в свою очередь разочароваться в нашем государстве.

С аналогичными трудностями столкнулись многие страны, служившие нам в строительстве своего государства примером, но не все они сумели отреагировать настолько быстро, чтобы предотвратить потерю социальной мобильности, сокращение для семей с низкими доходами доступа к качественному образованию и передающуюся из поколения в поколение безысходность.

Видимо, и мы за 30 лет пришли к тому, что нам надо вести этот разговор. На самом деле, в сегодняшней Эстонии ребёнок матери-одиночки становится президентом, в русскоязычной семье вырастает министр или мэр столицы, а ребёнок кассира становится нейрохирургом.

Всё это возможно потому, что наше государство, несмотря на ограниченность ресурсов, предприняло множество шагов, вызывающих восхищение и у наших более зажиточных друзей: огромная доля расходов на образование в государственном бюджете; бесплатное высшее образование; покрывающее очень широкий круг услуг, включая стоматологические, медицинское страхование для всех детей, независимо от того, сколько их родители платят социального налога и платят ли вообще. Продолжительный и хорошо оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, обязанность органов местного самоуправления предоставить место в детском саду.

Но впереди ещё долгий путь. В настоящем государстве всеобщего благоденствия больше внимания всегда уделяют тем, кто по каким-либо причинам находится в более уязвимом положении — меньшинствам, родителям-одиночкам, их детям, семьям с низким доходом, людям с ограниченными возможностями.

Нет смысла делить меньшинства на заслуживающих поддержки общества и тех, кто якобы заслуживает её в меньшей степени. Представителем меньшинства чувствует себя иногда каждый. Но именно осознание того, что твои интересы и права и твоё понимание счастья не будут проигнорированы из-за того, что таких, как ты, не слишком много, и общество ваши заботы мало волнуют — это и есть суть государства всеобщего благоденствия, источник чувства защищённости и свободы его граждан.

Это подводит меня к одной из самых больших проблем в организации жизни нашего общества. Разумеется, вы, собравшиеся в этом большом зале, замечаете, когда где-то кому-то плохо и грустно. Вы замечаете это и начинаете действовать. Но вы — лишь малая часть тех, кто обращает внимание на проблемы. А большинство тех, кто замечает и действует, работает в местных самоуправлениях.

На протяжении 30 лет мы сетовали, что наши самоуправления слишком слабы, склонны брать непосильные займы и не справляются с возложенными на них государством задачами. Требовалась основательная реформа.

Теперь реформа, казалось бы, проведена, но ситуация не особенно изменилась. Эти муниципальные единицы, став немного меньше ”местными”, остаются формально самостоятельными, но по-прежнему мало чем могут ”управлять”. Органы власти на местах всё ещё не в состоянии быть для своих людей первыми и главными помощниками и опорой.

Я побывала почти во всех наших новых объединённых самоуправлениях. У местных Советов, у старейшин волостей есть к вам одна общая огромная просьба — больше доверять им. Обеспечьте им и стабильный бюджет, зависящий не от государственных программ и распределяемых в Рийгикогу так называемых ”крышевых” денег, а именно от работы и умений жителей и предпринимателей конкретной волости. Хотя денег всегда не хватает — правда, в условиях нынешнего кризиса и эта, казалось бы, непоколебимая позиция тоже, похоже, меняется, — доверьте нашим местным властям организацию жизни в регионах, и вы увидите, что они этого заслуживают.

Европейская модель социальной рыночной экономики, предписанная нам и Конституцией Эстонии, обязывает государство быть последней инстанцией для своих граждан. Если человек не справляется, неважно по какой причине, государство помогает ему преодолеть житейские трудности или берёт этот груз на себя.

В Эстонии закон возлагает эти обязанности на самоуправления. Судебные решения указывают на то, что местное самоуправление даже при отсутствии бюджетных средств не вправе отказать в оплате проживания в доме престарелых, если у родственников нет для этого средств, или в организации системы поддержки ребенка с особыми потребностями. Точно так же нельзя отказать даже в строительстве предусмотренного планировкой водопровода или в содержании школы по месту жительства.

И это правильно. Местное самоуправление должно удовлетворять все эти потребности граждан. Но многие выделяемые местным органам власти целевые ассигнования устанавливаются в министерствах на основании неполной, упрощённой и недостаточно детальной информации. При этом в местных самоуправлениях, то есть там, где информация более доступна и конкретна, свобода принятия решений ограничена.

Решение нашего сегодняшнего горячего спора о свободах, возможно, заключается как раз в том, чтобы дать большую, чем до сих пор, часть налоговых поступлений местным органам власти, которые смогут заботиться о своих людях так, чтобы никто не чувствовал себя несущественным меньшинством, забытым в своей собственной стране.

Не было бы разумно направлять в ближайшие годы большую часть выделяемых Европейским Союзом средств за пределы Таллинна, в котором уровень жизни и так составляет 135% от среднего по Европейскому Союзу? Остальная часть страны заслуживает режима преференций, потому что без учёта Таллинна уровень жизни в Эстонии составляет лишь 55% среднего ВВП на душу населения в ЕС. Повторяю — 135% против 55% . Разница в два с половиной раза!

Наши волости уже и при нынешних своих ресурсах очень хорошо замечают проблемы и заботятся о людях. Работники службы защиты детей, социальные работники, волостные старейшины и активисты местных Советов знают, что нередко в случае, если они не смогут помочь своим людям, никто им вообще не поможет.

Рийгикогу в состоянии наполнить административную реформу таким содержанием, которое даст тем, кто помогает другим, больше возможностей и избавит их от душевных страданий из-за того, что руки связаны. Рийгикогу может создать этим неравнодушным людям на местах условия для работы с полной отдачей.

Помимо прочего, представителей местных самоуправлений огорчает и то, что из-за бездействия Рийгикогу заметно уменьшится их роль в выборах Президента Эстонской Республики. Изначальный смысл Собрания выборщиков сознательно выхолащивается.

Начинается и сезон перед местными выборами. С помощью дешёвых займов, безусловно, можно внести в бюджет следующего года меры стимулирования самоуправлений, но это золотое сияние быстро померкнет. Фактически сейчас самое подходящее время для практического воплощения статьи 154 нашей Конституции, которая гласит: органы местного самоуправления действуют на основе закона независимо. Я надеюсь, что в этом зале есть на то желание.

Если основной темой выборов в органы местного самоуправления окажется опрос о том, что считать семьёй, работе старейшин и Советов волостей это никак не поможет. Такой опрос затмит серьёзные и нужные дискуссии о том, как и дальше укреплять наши самоуправления, и станет насмешкой надо всеми теми, кто с болью в сердце видят проблемы, но не в силах помочь, потому что выбор зависит не от них, и не они распоряжаются ресурсами.

Этот диспут не решит ни одной проблемы местной жизни, но, безусловно, помешает поиску решений, которые сделали бы жизнь на селе столь же комфортной, как и в городе.

Этот диспут, по сути, девальвирует все усилия, которые местные власти уже приложили для того, чтобы никто из-за возраста, болезни или проживания в малонаселенной местности не чувствовал себя в родном краю забытым и несущественным меньшинством.

И в этом диспуте недооценивают народ Эстонии, которому пытаются внушить иллюзию, будто такое голосование изменит Конституцию. Не изменит.

Дорогие друзья!

Хочу подчеркнуть, что безраздельно верю в парламентарную демократию в том виде, как она работает в Эстонии, верю в нашу Конституцию.

Я испытала бы гордость за Рийгикогу, если бы дебаты этого года показали нашим людям, что вы действительно заботитесь об их правах, свободах, будущем и разделяете их желание строить в своем краю именно такую Эстонию, о какой они мечтают!

Я испытала бы гордость за Рийгикогу, если бы, помимо жарких споров о свободах и толковании Конституции, вы в этом сезоне наконец добрались до обсуждения законов, которые обеспечат нам ”зелёную” Эстонию, моноязычную школьную систему и столь необходимое разрешительное правовое пространство для новых технологий, основанных на обработке данных.

Чтобы не остальной мир немного опережал нас, а наоборот, мы были впереди! Ведь вы умеете быть лидерами, и я желаю вам успехов в этой работе и плодотворного парламентского сезона!"

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