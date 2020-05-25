Президент считает, что в гостевых домиках RMK надо запретить алкоголь

По словам начальника отдела по организации посещения лесов Центра управления государственными лесами Эстонии (Riigimetsa Majandamise Keskus - RMK) Марге Раммо, предложение президента очень разумное, но RMK не планирует вносить в условия посещения лесных гостевых домиков запрет на употребление алкоголя, но сделает это на уровне рекомендации.

"Если мы напишем, что это запрещено, то нужно будет решать - как это проконтролировать", - отметила Раммо. "У RMK нет права наказывать, мы можем только рекомендовать".

Как отметила Раммо, в домах и палаточных зонах RMK действует такое же правило ночной тишины, как и во всей Эстонии. "После 23 нельзя громко шуметь, - сказала она. - Конечно, в этих домах устраивают праздники, но мы же не проверяем, для чего люди арендуют дом".

Она добавила, что случаются иногда эксцессы, но не часто: за летний сезон бывает один-два случая, когда находящуюся на природе шумную компанию призывают к порядку и затем сообщают об этом в RMK.

Проводимое раз в пять лет исследование, касающееся посещаемости зон RMK, в 2015 году показало: о том, что им мешали другие сообщили пять процентов посетителей.

Раммо также добавила, что RMK сейчас занимается обновлением условий использования лесных домиков, работа будет завершена самое позднее к Иванову дню.

Начальник Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант отметил, что решение о том, где можно употреблять алкоголь, а где нельзя - решает местое самоуправление. Он также подчеркнул, что места для разведения костров и лесные домики расположены рядом с водоемами, поэтому употребление там спиртных напитков - в любом случае плохая идея, это может иметь печальный итог.

По данным RMK, в лесных домиках за год останавливается почти 10 000 человек.

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