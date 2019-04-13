Президент посетила молочную ферму Mangeni PM, где работают украинские сезонные рабочие

В социальных сетях Кальюлайд сообщила, что она посетила предприятие Mangeni PM в Вильяндиском уезде, которое является одной из крупнейших молочных ферм в Эстонии, передает rus.err.ee.

"Встретилась с достойными похвалы эстонскими предпринимателями и работниками. Это очень достойные люди, потому что именно на таких людях и предприятиях держится жизнь в сельских районах Эстонии", — написала Кальюлайд.

Она добавила, что за всем этим стоят как целеустремленные владельцы, которые в течение нескольких лет инвестировали почти 20 миллионов евро, а также хорошие работники, которых более 40. Ежегодно с Украины на сезонную работу приезжают от четырех до пяти человек, потому что, несмотря на зарплату выше среднего уровня по уезду, рабочей силы не хватает.

На прошлой неделе Март Хельме заявил в интервью ERR, что когда национальное государство разрушается какой-то арендуемой рабочей силой, нелегальной рабочей силой, рабской рабочей силой, то EKRE с этим не согласна.

Хельме добавил, что Эстонию надо превращать не в Украину, а в страну с высокими зарплатами и социальными гарантиями, такую как Германия.