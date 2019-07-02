Президент помиловала наркоторговца. Поставленных им объемов хватило бы, чтобы одурманить половину населения Эстонии(30)
Вчера президент Керсти Кальюлайд помиловала Ринго Коппеля, которого в 2016 году признали виновным в обороте наркотиков.
Вчера президент Керсти Кальюлайд помиловала Ринго Коппеля, которого в 2016 году признали виновным в обороте наркотиков.
Президент уменьшила назначенное мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы до четырех лет. Это означает, что уже в следующего году Коппель выйдет на свободу.
Мужчина был признан виновным в обороте наркотического вещества, организованном группой лиц. Он действовал вместе со своим дядей. Речь шла о переправке более чем 660 000 доз гашиша из Испании в Эстонии. Этого количества достаточно для возникновения наркотического опьянения у более чем полумиллиона человек. Ранее Коппель занимался экстази, а в 2013 году украл на автозаправках страны топлива на сумму 1000 евро.
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