Президент помиловала наркоторговца. Поставленных им объемов хватило бы, чтобы одурманить половину населения Эстонии

Президент уменьшила назначенное мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы до четырех лет. Это означает, что уже в следующего году Коппель выйдет на свободу.

Мужчина был признан виновным в обороте наркотического вещества, организованном группой лиц. Он действовал вместе со своим дядей. Речь шла о переправке более чем 660 000 доз гашиша из Испании в Эстонии. Этого количества достаточно для возникновения наркотического опьянения у более чем полумиллиона человек. Ранее Коппель занимался экстази, а в 2013 году украл на автозаправках страны топлива на сумму 1000 евро.