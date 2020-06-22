22.06.2020, 10:31
Президент отказала в помиловании 27 осужденным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 27 заключенным, среди которых, в том числе, убийцы, наркоторговцы, а также приговоренный к 16 годам лишения свободы за попытку убийства жены Вячеслав Мальсагов из Кохтла-Ярве.
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