22.06.2020, 10:31

Президент отказала в помиловании 27 осужденным


EST
Kadrioru lossis 25.11.2019
Foto: Andres Putting

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказала в помиловании 27 заключенным, среди которых, в том числе, убийцы, наркоторговцы, а также приговоренный к 16 годам лишения свободы за попытку убийства жены Вячеслав Мальсагов из Кохтла-Ярве.

Кальюлайд рассмотрела 27 прошений о помиловании и 17 июня вынесла по ним общее решение — все заявки были отклонены, пишет rus.err.ee.

Полный список тех, кому президент отказала в помиловании:

Presidendi kantselei
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