09.11.2020, 19:01

Президент освободил министра внутренних дел Марта Хельме от должности. Он вернется в Рийгикогу уже завтра

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Дополнено в 19.24
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Mart Helme
Mart HelmeFoto: Sven Arbet

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд удовлетворила сегодня просьбу министра внутренних дел ЭР Марта Хельме об отставке.

"Президент Эстонской Республики подписал сегодня решение, которым по предложению премьер-министра освободил от должности министра внутренних дел Марта Хельме", — сообщила пресс-служба президента.

Руководство Рийгикогу сегодня вечером решило, что в связи уходом Марта Хельме из правительства его полномочия в Рийгикогу возобновляются 10 ноября. Полномочия замещающего члена Урмаса Эспенберга завершаются 9 ноября.

Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра.

Причиной такого шага стала волна критики, которая обрушилась на министра после его публичной реакции на результаты президентских выборов в США. Хельме очень нелицеприятно высказался в отношении Джо Байдена и его сына.

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