Президент освободил министра внутренних дел Марта Хельме от должности. Он вернется в Рийгикогу уже завтра(3)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд удовлетворила сегодня просьбу министра внутренних дел ЭР Марта Хельме об отставке.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд удовлетворила сегодня просьбу министра внутренних дел ЭР Марта Хельме об отставке.
"Президент Эстонской Республики подписал сегодня решение, которым по предложению премьер-министра освободил от должности министра внутренних дел Марта Хельме", — сообщила пресс-служба президента.
Руководство Рийгикогу сегодня вечером решило, что в связи уходом Марта Хельме из правительства его полномочия в Рийгикогу возобновляются 10 ноября. Полномочия замещающего члена Урмаса Эспенберга завершаются 9 ноября.
Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра.
Причиной такого шага стала волна критики, которая обрушилась на министра после его публичной реакции на результаты президентских выборов в США. Хельме очень нелицеприятно высказался в отношении Джо Байдена и его сына.
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