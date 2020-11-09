Президент освободил министра внутренних дел Марта Хельме от должности. Он вернется в Рийгикогу уже завтра

"Президент Эстонской Республики подписал сегодня решение, которым по предложению премьер-министра освободил от должности министра внутренних дел Марта Хельме", — сообщила пресс-служба президента.

Руководство Рийгикогу сегодня вечером решило, что в связи уходом Марта Хельме из правительства его полномочия в Рийгикогу возобновляются 10 ноября. Полномочия замещающего члена Урмаса Эспенберга завершаются 9 ноября.

Напомним, что министр внутренних дел Март Хельме в понедельник на пресс-конференции сообщил, что уходит в отставку с поста министра.

Причиной такого шага стала волна критики, которая обрушилась на министра после его публичной реакции на результаты президентских выборов в США. Хельме очень нелицеприятно высказался в отношении Джо Байдена и его сына.