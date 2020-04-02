Президент осудила размещение таллиннских новостных программ на ПБК

Кальюлайд, выступая в эфире радиостанции Vikerraadio сказала, что действия Таллиннской горуправы противоречивы.

"Мне кажется, что мы не должны вкладывать общественные деньги в реанимацию российских пропагандистских каналов", - сказала глава государства. "Особо странно при этом, что Таллинн, который каждую неделю отправляет в почтовые ящики людей свою газету, говорит, что мы не можем по-другому достучаться до русских людей".

Президент добавила, что на недостоверность новостей ПБК постоянно обращали внимание эксперты по стратегической коммуникации, поэтому не является разумным покупать место для новостей там.

Сегодня заместитель председателя Таллиннского горсобрания и руководитель фракции "Отечества" в столичном горсобрании Март Луйк также заявил, что Таллиннское горсобрание должно использовать для информирования русскоязычных телезрителей канал ETV+.

"Русскоязычный телеканал Национального общественного вещания ETV+ в период коронакризиса зарекомендовал себя как оперативный и заслуживающий доверия. Результатом стало увеличение зрительской аудитории за короткое время в три раза. Эту уникальную ситуацию нужно использовать", - считает Луйк.

"Господин Кылварт, прекратим кормить российскую пропаганду и переведем русскоязычных таллиннцев в эстонское информационное поле", - предлагает Луйк.

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