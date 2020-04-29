Президент не провозгласила поправки в законы о спасательной службе и оружии

Парламент принял поправки в Закон о спасательной службе и Закон об оружии 15 апреля. Инициаторы поправок обосновывали их тем, что эти изменения сделают получение первичной информации в кризисных ситуациях проще. Оппозиция утверждает, что поправки необоснованно упростят доступ к конфиденциальной информации касающейся здоровья людей.

Кальюлайд сказала, что поправки находятся в противоречии с Конституцией. Она имеет в виду, что по информационному телефону Центра тревоги 1247 можно было бы в слишком простом порядке запросить данные о здоровье людей.

Кальюлайд сообщила, что она общалась с инициаторами законопроекта и поняла, что в некоторых случаях есть смысл эти данные выдавать, но всё должно происходить в соответствии с Конституцией. "В нынешнем виде этого нет", — констатировала президент и добавила, что в поправках не определено, как эти данные выдаются и кому.

Глава государства отметила, что в законодательной инициативе содержится новый термин "кризисная ситуация", но юридически это понятие не сформулировано, не сделано это и в законопроекте о поправках.

Президент отправляет данный закон о поправках обратно для обсуждения в Рийгикогу.

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