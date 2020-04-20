Президент назначила нового министра внешней торговли и инфотехнологий

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила сегодня по предложению премьер-министра Юри Ратаса министром внешней торговли и инфотехнологий Рауля Сиема.
Рауль Сием — юрист и предприниматель, который имеет более чем двадцатилетний опыт работы топ-менеджером и в юридической сфере.
Рауль Сием до последнего времени работал советником министра внутренних дел и представителем EKRE в Комиссии по надзору за финансированием партий.
Сием родился 5 июня 1973 года, член EKRE со 2 августа 2016 года. На местных выборах 2017 года он был первым номером EKRE в волости Раэ. Сием набрал 164 голоса и был выбран в волостное собрание.
Как уже сообщалось, в минувшую пятницу партия EKRE объявила о том, что отзывает Каймара Кару с поста министра внешней торговли и технологий.
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