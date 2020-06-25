Президент Литвы в последний момент отказался от встречи с Керсти Кальюлайд

Таким образом, сегодня на Сааремаа встретятся президенты Эстонии и Латвии Керсти Кальюлайд и Эгилс Левитс, чтобы обсудить сотрудничество в Евросоюзе, региональную безопасность, киберсотрудничество и вопросы окружающей среды.

Сегодня утром в Курессааре состоится открытая церемония приема на центральной площади города, встреча глав государств и пресс-конференция. Также президент Латвии посадит дуб в замковом парке Курессааре, и главы государств вместе посетят метеоритный кратер Каали.

В качестве места встречи был выбран Курессааре, чтобы привлечь внимание к возможностям внутреннего туризма в странах Балтии и призвать людей этим летом открывать местные красивые места, сообщила канцелярия президента.