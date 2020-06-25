Президент Литвы в последний момент отказался от встречи с Керсти Кальюлайд. В чем причина?

Таким образом, сегодня на Сааремаа встретятся президенты Эстонии и Латвии Керсти Кальюлайд и Эгилс Левитс, чтобы обсудить сотрудничество в Евросоюзе, региональную безопасность, киберсотрудничество и вопросы окружающей среды.

Сегодня утром в Курессааре состоится открытая церемония приема на центральной площади города, встреча глав государств и пресс-конференция. Также президент Латвии посадит дуб в замковом парке Курессааре, и главы государств вместе посетят метеоритный кратер Каали.

В качестве места встречи был выбран Курессааре, чтобы привлечь внимание к возможностям внутреннего туризма в странах Балтии и призвать людей этим летом открывать местные красивые места, сообщила канцелярия президента.

Почему Науседа в последний момент решил остаться в Литве?

Как сообщает ru.delfi.lt, причина такого решения президента Литвы проста — недостигнутое трехстороннее соглашение о торговле электроэнергией с БелАЭС.

Пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис сказал литовскому Delfi, что глава страны решил отказаться от поездки, поскольку министры трех стран не сумели договориться о покупках электроэнергии с БелАЭС.

"Трехсторонняя встреча глав стран Балтии была запланирована уже давно, согласовывалась повестка дня. На повестке было несколько тем: безопасность балтийского региона, средства борьбы с последствиями пандемии, повестка дня ЕС. Планировалось также обсудить вопрос энергетической безопасности и вопрос отказа от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС.

Перед встречей глав стран Балтии встречались министры энергетики и экономики, которым не удалось достигнуть единой позиции в вопросе методики торговли электроэнергией с третьими странами", — сказано в ответе Бубнялиса.

"Президент считает, что сначала надо завершить переговоры, получить конкретные решения и результаты переговоров, а потом встречаться на высшем уровне и обсудить дальнейший план действий", — писал пресс-секретарь президента.

23 июня на встрече министров иностранных дел и энергетики в президентском дворе подчеркнули, что Литва с Латвией и Эстонией ведут переговоры о бойкоте электроэнергии БелАЭС, которую намерены ввести в эксплуатацию с августе, а Науседа призвал министров трех стран согласовать позиции, чтобы Балтия была "как один кулак".