25.06.2020, 08:00

Президент Литвы в последний момент отказался от встречи с Керсти Кальюлайд. В чем причина?

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существенно дополнено в 13:48
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Президент Литвы в последний момент отказался от встречи с Керсти Кальюлайд. В чем причина?
Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

В Курессааре сегодня должна была состояться ежегодная встреча президентов Эстонии, Латвии и Литвы, но президент Литвы Гитанас Науседа в последний момент по внутригосударственным причинам решил остаться дома.

Таким образом, сегодня на Сааремаа встретятся президенты Эстонии и Латвии Керсти Кальюлайд и Эгилс Левитс, чтобы обсудить сотрудничество в Евросоюзе, региональную безопасность, киберсотрудничество и вопросы окружающей среды.

Сегодня утром в Курессааре состоится открытая церемония приема на центральной площади города, встреча глав государств и пресс-конференция. Также президент Латвии посадит дуб в замковом парке Курессааре, и главы государств вместе посетят метеоритный кратер Каали.

В качестве места встречи был выбран Курессааре, чтобы привлечь внимание к возможностям внутреннего туризма в странах Балтии и призвать людей этим летом открывать местные красивые места, сообщила канцелярия президента.

Почему Науседа в последний момент решил остаться в Литве?

Как сообщает ru.delfi.lt, причина такого решения президента Литвы проста — недостигнутое трехстороннее соглашение о торговле электроэнергией с БелАЭС.

Пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис сказал литовскому Delfi, что глава страны решил отказаться от поездки, поскольку министры трех стран не сумели договориться о покупках электроэнергии с БелАЭС.

"Трехсторонняя встреча глав стран Балтии была запланирована уже давно, согласовывалась повестка дня. На повестке было несколько тем: безопасность балтийского региона, средства борьбы с последствиями пандемии, повестка дня ЕС. Планировалось также обсудить вопрос энергетической безопасности и вопрос отказа от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС.

Перед встречей глав стран Балтии встречались министры энергетики и экономики, которым не удалось достигнуть единой позиции в вопросе методики торговли электроэнергией с третьими странами", — сказано в ответе Бубнялиса.

"Президент считает, что сначала надо завершить переговоры, получить конкретные решения и результаты переговоров, а потом встречаться на высшем уровне и обсудить дальнейший план действий", — писал пресс-секретарь президента.

23 июня на встрече министров иностранных дел и энергетики в президентском дворе подчеркнули, что Литва с Латвией и Эстонией ведут переговоры о бойкоте электроэнергии БелАЭС, которую намерены ввести в эксплуатацию с августе, а Науседа призвал министров трех стран согласовать позиции, чтобы Балтия была "как один кулак".

"Президент неделю назад говорил с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и заручился ее вовлечением в этот процесс и открытостью в поисках приемлемого для всех решения, но также важно, чтобы и внутри мы достигли консенсуса, чтобы были как один кулак, представляя интересы Литвы", — сказал советник президента Ярослав Неверович.

По его словам, президент с министром энергетики Жигимантасом Вайчюнасом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом во вторник обсудил стратегические проекты энергетики, переговоры с ЕК и региональными партнерами.

Правительство Литвы в начале июня не приняло решения о договоренности между тремя странами Балтии. Президент Гитанас Науседа на прошлой неделе в своем годовом докладе сказал, что БелАЭС — это политическая ошибка Литвы последних 12 лет, а перебрасывание ответственности на нынешнюю власть и местные споры не помогут решить эту проблему.

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