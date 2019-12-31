Президент, который ведет себя как простой человек. Интересные факты о Керсти Кальюлайд(1)
30 декабря президенту Эстонии Керсти Кальюлайд исполнилось 50 лет. В связи с этим издание Eesti Päevaleht опубликовало 50 интересных фактов из ее жизни.
30 декабря президенту Эстонии Керсти Кальюлайд исполнилось 50 лет. В связи с этим издание Eesti Päevaleht опубликовало 50 интересных фактов из ее жизни.
Мать президента Линду Кальюлайд (1941 г.р.) по профессии врач. Отец Яак Кальюлайд (1946–1998) был консультантом государственного центра развития жилищной экономики. У него было два сына, которые приходятся Керсти Кальюлайд единокровными братьями. Один из них — политик Раймонд Кальюлайд.
Детство президента прошло в скромных условиях. Денег было немного, в доме отсутствовал даже телевизор. Кальюлайд с матерью жили в двухкомнатной квартире в одной из пятиэтажных панелек в Мустамяэ. В этом же доме в детстве жил нынешний министр внешней торговли Урмас Рейнсалу.
Кальюлайд училась в Таллиннской 44 школе (ныне Мустамяэская гимназия). Как и в детский сад, в школу она пошла раньше, чем идут обычно, — в шесть лет. В средней школе училась в классе с углубленным изучением английского языка. Учительница английского Елена Сокол говорит, что Кальюлайд была добросовестной и активной ученицей, которую больше привлекали реальные предметы. ”Она очень хорошо знала биологию и часто участвовала в соревнованиях и олимпиадах”, — говорит педагог. О чем она подумала, когда ее бывшая ученица стала президентом? ”Ни капли не удивилась. Уже тогда было ясно, что она станет кем-то большим и значимым”, — отвечает Сокол.
Школу Кальюлайд закончила в 1987 году с серебряной медалью. В то время Кальюлайд хотела стать ученым и поступила на биолого-географический факультет, где сосредоточилась за изучении генетики. ”Керсти была исключительно сообразительной, все схватывала на лету, проявляла активность и спрашивала, если что-то не было понятно. Она никогда не боялась выражать свое мнение”, — вспоминает профессор молекулярной биологии Тойво Майметс.
1 апреля 1988 года Кальюлайд вышла замуж за Таави Тальвика и десять лет носила его фамилию. На первом курсе университета Кальюлайд забеременела и за несколько недель до своего 19-летия родила первого ребенка: дочь Силью.
В университетские годы Кальюлайд присоединилась к организации Filiae Patriae (”Дочери Отечества”), в деятельности которой принимает активное участие по сей день.
В 1992 году Кальюлайд окончила Тартуский университет cum laude, после чего некоторое время работала в институте молекулярной и клеточной биологии. Вскоре Кальюлайд вновь забеременела и была вынуждена уйти из института из-за радиоактивных веществ, используемых в лаборатории. В 1993 году родился ее второй ребенок: сын Сийм. Кальюлайд рассказывала, что через год захотела вернуться в институт, но поняла, что ее доход не может покрыть расходы на детский сад для двух детей. Тогда Кальюлайд поставила перед собой цель: получать три средних зарплаты, одну для себя и две — для детей.
В погоне за более высокими доходами Кальюлайд устроилась торговым агентом в Haberst Tehing, которая занималась продажей телекоммуникационной техники Siemens. ”Помню, как однажды мы с коллегой Тийной оправились на конференцию в Германию. Там все поражались, как женщинам удается заниматься продажей таких больших систем, как Hicom 300”, — вспоминает Кальюлайд. Далее она работала в AS Nösper (позже AS Uninet) и Eesti Telefoni AS.
Не обошлось и без темных пятен. 1 апреля 1995 года Кальюлайд, еще носившая фамилию Тальвик, была задержана стражами порядка за рулем ”Волги” за вождение без прав и с остаточными явлениями.
В 1997 году Кальюлайд поступила на работу в Hoiupank. После объединения с Hansapank руководство оставило только лучших сотрудников, в том числе Кальюлайд.
В 1998 году ее брак с Тальвиком распался. В 2002 году Кальюлайд сказала Postimees, что выросла из этого брака и не видит катастрофы в том, что у нее не получилось прожить всю жизнь с одним человеком. К тому моменту она уже была знакома со своим нынешним мужем Георгием-Рене Максимовским. Жить вместе они стали в 1999 году.
Супругов Кальюлайд объединяют секретные должности. Тальвик в 90-х занимал высокий пост в государственной структуре, занимавшейся спецсвязью и радиотехнической разведкой. В 2001 году ведомство выросло в департамент информации. Максимовский в свою очередь работал в целевом учреждении государственной инфокоммуникации и имел доступ к государственным тайнам.
Довольно интересны и хитросплетения в семье президента. Так, бывшая спутница Максимовского Сигне Мадиссон обрела свое счастье с первым мужем Кальюлайд Таави Тальвиком. Мадиссон ранее говорила изданию LP, что сейчас она и Тальвик общаются с президентской четой только на мероприятиях, связанных с общими детьми Сильей и Сиймом.
Когда Март Лаар в 1999 году во второй раз стал премьер-министром, то сразу же приступил к поискам советника по экономическим вопросам. Матти Маазикас, возглавлявший в то время бюро премьер-министра, посоветовал взять на эту должность Кальюлайд. ”Она — самый рациональный человек из всех, кого я знаю. Очень смелая и быстрая. Премьер-министру Лаару нужен советник, который не будет бояться говорить то, что думает”, — аргументировал тогда Маазикас.
Несмотря на то, что Лаар лично с Кальюлайд знаком не был, он решил поверить Маазикасу. ”Трудно было найти тему, о которой Керсти ничего бы не знала. Но важнее всего то, что у нее было свое мнение. Для меня очень важно важно, чтобы со мной работали люди, которые не бояться спорить со мной”, — отмечал сам Лаар.
Во время работы советником премьера Кальюлайд училась в магистратуре управлению бизнесом. С февраля по сентябрь 2002 года Кальюлайд работала руководителем отдела управленческого учета на Ируской электростанции (Eesti Energia), а с мая 2004 года — ее директором.
С 2001 по 2004 год Кальюлайд входила в партию Союз Отечества.
Когда в 2004 году Эстония вступила в Европейский Союз, Министерство финансов предложило Кальюлайд стать представителем Эстонии в Европейской счетной палате. Для того, чтобы сохранить независимость, она вышла из партии. В счетной палате Кальюлайд проработала в общей сложности 12 лет.
В Люксембурге Кальюлайд присоединилась к местному хору эстонских женщин Meloodilised Tordid, где пела до 2014 года. Учительница пения Аннели Акен вспоминает, что у Кальюлайд была отличная память и чувство ответственности и она всегда помнила тексты.
Дочь Кальюлайд Силья является обладателем докторской степени и работала в Таллиннском техническом университете. У нее двое детей. Сын Кальюлайд Сийм пошел по стопам отца и закончил ИТ-колледж.
В 2005 году у Кальюлайд и Максимовского родился первый общий сын, а спустя четыре года — второй. Примечательно, родители не стали давать детям свои фамилии, а выбрали другую фамилию, которую носили их предки. Скорее всего, это было сделано во избежание излишнего внимания со стороны общественности.
Все знают, что Кальюлайд стала президентом довольно необычным способом. Поскольку на президентских выборах в 2016 году ни Рийгкиогу, ни коллегии выборщиков не удалось выбрать главу государства из имеющихся кандидатов, совет старейшин Рийгикогу предложил Кальюлайд баллотироваться в президенты. 27 сентября Кальюлайд приняла предложение, а 3 октября оказалась избрана президентом. В должность она вступила 10 октября.
”Она достойная эстонская женщина. В 90-х годах она активно участвовала в строительстве Эстонского государства. Ее активный дух подходит для должности президента. Эстония тогда тоже была достойным и активным государством, в котором нет места ностальгии по прошлому”, — аргументировал выдвижение ее кандидатуры Эйки Нестор, возглавлявший тогда совет старейшин.
По утверждению Кальюлайд, самые важные свои речи она пишет сама. ”Было бы странно, если бы я сейчас с этим не справилась (она написала множество текстов для Лаара, а также для Европейской счетной палаты, — прим. ред.) или доверила бы эту самую захватывающую часть своей работу кому-то другому”, — говорила ранее Кальюлайд Eesti Ekspress.
Кальюлайд не боится смелых решений. Одно из них — визит в Москву и встреча с президентом Владимиром Путиным. До этого момента с Путиным встречался только Арнольд Рюйтель, да и то, по его словам, о политике они не говорили.
Кальюлайд — единственная из всех ведущих политиков Эстонии, кто свободно владеет французским языком. Также она знает английский, русский, немецкий и финский. Став президентом, Кальюлайд рассказала, что для практики разговаривает со своими телохранителями на русском языке. Ее первый телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нийнистё состоялся на финском языке.
Церковь Кальюлайд не посещает. Более того — в день вступления в должность президента она отказалась от традиционного благодарственного богослужения в свою честь. Это решение вызвало бурную реакцию общественности. Кальюлайд объяснила, что поскольку посещение церкви для нее никогда не было важной составляющей государственных или церковных праздников, то участите в благодарственном богослужении с ее стороны было бы неискренним.
Примечательно, что Кальюлайд стала первой эстонкой, оказавшейся в сотне самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. В 2017 году она заняла в рейтинге 78 место. ”Кальюлайд является ключевой фигурой цифровой революции в маленькой Эстонии. Также она первая женщина-президент в этой стране. Эстония — первое государство, дигитализировавшее услуги публичного сектора: выборы, здравоохранение и систему образования”, — написал журнал.
В свободное время Кальюлайд нравится посещать театр, кино, концерты и выставки. Даже в день выборов она предпочла не судорожно ждать результатов, а отправиться в кино. ”Она всегда в курсе всех самых важных представлений, фильмов и выставок”, — говорит ее подруга.
”Керсти внимательная, теплая и всегда готова поддержать. На протяжении 20 лет нашей дружбы она всегда была рядом, кем бы она ни работала. То, что она стала президентом, нас не удивило. Мы всегда говорили, что ввиду чрезвычайного ума и интеллекта Керсти должна стать премьер-министром или президентом”, — отмечает близкая подруга Кальюлайд Илона Лейб. В их компанию входят и руководитель столичной службы по связям с общественностью Кристи Рууль, редактор-переводчик Хилле Салуяэр и производственный ассистент Института кинематографии Кристина Мяртин. Вместе подруги ходят на культурные мероприятия и друг к другу в гости. ”У Керсти очень хорошее чувство юмора. У нее дома на кухне всегда собирались умные люди”, — рассказывает Лейб.
Также Кальюлайд активно занимается спортом. По словам близких и бывших коллег Кальюлайд, очень важно, что она всегда остается собой, какую бы должность ни занимала. Кальюлайд не считает себя лучше других и всегда поступает так, как поступила бы, будучи обычным человеком.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Стало ясно, как Россия может победить WADA
В деревне на Бали нашли затерявшийся самолёт
Жулин назвал причину ухода Загитовой из спорта
«Дом ужасов» под Гатчиной: жена дала показания