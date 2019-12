Президент, который ведет себя как простой человек. Интересные факты о Керсти Кальюлайд

Школу Кальюлайд закончила в 1987 году с серебряной медалью. В то время Кальюлайд хотела стать ученым и поступила на биолого-географический факультет, где сосредоточилась за изучении генетики. ”Керсти была исключительно сообразительной, все схватывала на лету, проявляла активность и спрашивала, если что-то не было понятно. Она никогда не боялась выражать свое мнение”, — вспоминает профессор молекулярной биологии Тойво Майметс.

1 апреля 1988 года Кальюлайд вышла замуж за Таави Тальвика и десять лет носила его фамилию. На первом курсе университета Кальюлайд забеременела и за несколько недель до своего 19-летия родила первого ребенка: дочь Силью.

В университетские годы Кальюлайд присоединилась к организации Filiae Patriae (”Дочери Отечества”), в деятельности которой принимает активное участие по сей день.

В 1992 году Кальюлайд окончила Тартуский университет cum laude, после чего некоторое время работала в институте молекулярной и клеточной биологии. Вскоре Кальюлайд вновь забеременела и была вынуждена уйти из института из-за радиоактивных веществ, используемых в лаборатории. В 1993 году родился ее второй ребенок: сын Сийм. Кальюлайд рассказывала, что через год захотела вернуться в институт, но поняла, что ее доход не может покрыть расходы на детский сад для двух детей. Тогда Кальюлайд поставила перед собой цель: получать три средних зарплаты, одну для себя и две — для детей.

В погоне за более высокими доходами Кальюлайд устроилась торговым агентом в Haberst Tehing, которая занималась продажей телекоммуникационной техники Siemens. ”Помню, как однажды мы с коллегой Тийной оправились на конференцию в Германию. Там все поражались, как женщинам удается заниматься продажей таких больших систем, как Hicom 300”, — вспоминает Кальюлайд. Далее она работала в AS Nösper (позже AS Uninet) и Eesti Telefoni AS.

Не обошлось и без темных пятен. 1 апреля 1995 года Кальюлайд, еще носившая фамилию Тальвик, была задержана стражами порядка за рулем ”Волги” за вождение без прав и с остаточными явлениями.

В 1997 году Кальюлайд поступила на работу в Hoiupank. После объединения с Hansapank руководство оставило только лучших сотрудников, в том числе Кальюлайд.

В 1998 году ее брак с Тальвиком распался. В 2002 году Кальюлайд сказала Postimees, что выросла из этого брака и не видит катастрофы в том, что у нее не получилось прожить всю жизнь с одним человеком. К тому моменту она уже была знакома со своим нынешним мужем Георгием-Рене Максимовским. Жить вместе они стали в 1999 году.