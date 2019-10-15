15.10.2019, 15:00

Президент Керсти Кальюлайд пригласила Владимира Путина в Эстонию

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir Putiniga
Kersti Kaljulaidi kohtumine Vladimir PutinigaFoto: Tiit Blaat

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня разослала приглашения президенту Финляндии Саули Нийнистё, президенту Венгрии Яношу Адеру и президенту России Владимиру Путину — посетить летом всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту.

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