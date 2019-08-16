Президент Керсти Кальюлайд доверяет Эльмару Вахеру и ждет встречи с премьер-министром(18)
Советник президента Эстонии по связям с общественностью Таави Линнамяэ сообщил, что Керсти Кальюлайд внимательно следит за тем, что происходит и в ближайшие дни встретится с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы услышать, каким будет его решение и как двигаться дальше.
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