Президент Керсти Кальюлайд доверяет Эльмару Вахеру и ждет встречи с премьер-министром

"Глава государства вчера постоянно общалась как гендиректором полиции, так и с премьером, она довольна нынешней работой Вахера и доверяет ему", — заверил Линнамяэ.

"Встреча состоится в ближайшее время. До этого было бы преждевременно делать какие-то выводы. Правильно было бы пообщаться и затем принимать решения", — добавил Линнамяэ.

"Важно подчеркнуть, что Эстония — правовое государство. Я думаю, что вчерашний день очень хорошо подтвердил то, что в Эстонии действуют законы и установленные правила. Их обходить нельзя", — сказал он.

У руководителя Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера сегодня обычный рабочий день, дисциплинарное производство в отношении него не начато, сообщили Delfi в МВД.