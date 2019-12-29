Президент Кальюлайд: я искренне надеюсь, что Владимир Путин приедет в Эстонию

- В апреле этого года состоялось знаковое событие — вы встретились с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Москве. Объясняя важность этой встречи, вы указывали, что мало кто понимает, чем живет и как думает Россия. Что вы поняли?

- В России я встречалась не только с президентом Путиным, но и с журналистами. И дискуссии с ними тоже были очень интересными.

В каком-то смысле благодаря им, я утвердилась в своем убеждении, что гражданскому обществу России тоже нужны эти визиты. Для них тоже важно, что мы, когда-то делившие с ними одну судьбу, живя в тоталитарном государстве, избрали путь, который многим людям там понятен. И это тот путь, который они тоже хотят пройти. Этим визитом мы показали, что не забыли и не игнорируем народ, который живет рядом с нами.

- Вы считаете, что Эстония должна общаться с Россией напрямую. Однако правительство, похоже, вашу точку зрения не разделяет. Таким образом, никаких подвижек в отношениях между странами быть не может, разве не так? В чем польза от вашей встречи?

- После той встречи у нас были дискуссии, в рамках которых обсуждались важные вещи, например, железная дорога и инфраструктура. Я убеждена, что такой обмен мыслями по техническим вопросам и принятие решений по ним вполне реальны даже в нынешней сложной политической ситуации. Есть вещи, которые мы понимаем совершенно по-разному, и эти разногласия невозможно решить быстро. Работа по этим вопросам может длиться десятилетиями, но это не повод, чтобы не делать эту работу.

- Вы пригласили Владимира Путина на конгресс финно-угорских народов. Это был жест вежливости? Что, если президент России и правда приедет?