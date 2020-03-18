Президент Кальюлайд: все мы в этой ситуации в первый раз

Вчера в полдень президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела видеоконференцию с участием лидеров парламентских фракций, чтобы обсудить роль Рийгикогу в сложившейся ситуации.
"Режим чрезвычайного положения наделяет правительство и премьер-министра очень большими полномочиями, и это правильно. Вместе с тем возникает очень много вопросов, влияние которых на общество будет долговременным и по которым, согласно Конституции, у парламента есть обязанность высказаться и выработать решения.
Все мы в этой ситуации в первый раз, и важно по возможности быстро определить границы — какая роль у руководителя чрезвычайным положением, а какая роль у парламента", — сказала Кальюлайд.
Глава государства подчеркнула, что этот вопрос важен тем, что создается прецедент. "Мы определяем в эти дни роль парламента в подобных ситуациях, быть может, на следующую сотню лет".
Руководители парламентских фракций и президент обсудили изменения в порядке работы Рийгикогу. По словам Кальюлайд, важно сберечь здоровье людей, но работа парламента должна продолжаться, нужно найти подходящие решения, в том числе и по вопросу предстоящих на следующей неделе выборов руководства Рийгикогу.
В видеоконференции участвовали зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник, лидер фракции "Отечества" Прийт Сибул, глава депутатского корпуса реформистов Кая Каллас и лидер социал-демократов Индрек Саар. У руководителя фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) не было возможности в предложенное время участвовать в этой встрече.
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