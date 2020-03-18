Президент Кальюлайд: все мы в этой ситуации в первый раз

"Режим чрезвычайного положения наделяет правительство и премьер-министра очень большими полномочиями, и это правильно. Вместе с тем возникает очень много вопросов, влияние которых на общество будет долговременным и по которым, согласно Конституции, у парламента есть обязанность высказаться и выработать решения.

Все мы в этой ситуации в первый раз, и важно по возможности быстро определить границы — какая роль у руководителя чрезвычайным положением, а какая роль у парламента", — сказала Кальюлайд.

Глава государства подчеркнула, что этот вопрос важен тем, что создается прецедент. "Мы определяем в эти дни роль парламента в подобных ситуациях, быть может, на следующую сотню лет".

Руководители парламентских фракций и президент обсудили изменения в порядке работы Рийгикогу. По словам Кальюлайд, важно сберечь здоровье людей, но работа парламента должна продолжаться, нужно найти подходящие решения, в том числе и по вопросу предстоящих на следующей неделе выборов руководства Рийгикогу.