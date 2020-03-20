20.03.2020, 14:55

Президент Кальюлайд во второй раз отклонила закон о пенсионной реформе и обратилась в Госсуд

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EV102 Presidendi kõne
EV102 Presidendi kõneFoto: Argo Ingver

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во второй раз решила не провозглашать значительно меняющий прежнюю пенсионную систему Закон о реформе обязательной накопительной пенсии и обратилась в Государственный суд с ходатайством о том, чтобы объявить его противоречащим Конституции.

Будет дополнено.

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