20.03.2020, 14:55
Президент Кальюлайд во второй раз отклонила закон о пенсионной реформе и обратилась в Госсуд(1)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во второй раз решила не провозглашать значительно меняющий прежнюю пенсионную систему Закон о реформе обязательной накопительной пенсии и обратилась в Государственный суд с ходатайством о том, чтобы объявить его противоречащим Конституции.
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