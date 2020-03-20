Президент Кальюлайд во второй раз отклонила закон о пенсионной реформе и обратилась в Госсуд

"Конституция устанавливает рамки для функционирования государства и общества. В них должны находится как кризисные меры, так и обычное законотворчество. Таким же образом не является в зоне, свободной от Конституции, выполнение предвыборных обещаний — все они должны считаться с фундаментом нашего общественного договора, нашей Конституцией. Задача главы государства — держать законотворчество в конституционной узде", — сказала Кальюлайд, обосновывая свое решение.

По словам президента, ее трактовка соответствия пенсионной реформы Конституции за минувший месяц не изменилась. Поскольку парламент повторно принял закон в неизменном виде, аргументация президента для обращения в Государственный суд и приведенные в ходатайстве противоречия в целом остаются теми же, что и были 7 февраля при отказе провозглашать закон.

"По нашей Конституции у Рийгикогу очень широкие полномочия для регламентирования всей социальной сферы. В том числе у парламента есть право изменить пенсионную систему в тех рамках, которые мы как общество оговорили в Основном законе. Однако предложенное сейчас решение непропорционально задевает основные права людей и во многих местах находится в противоречии как с конституционными принципами правового и социального государства, так и с принципом обоснованного ожидания", — считает президент.

Глава государства также подчеркнула, что в случае такого крупного и касающегося всего общества вопроса, как данное масштабное изменение пенсионной системы, важно прояснить спорные вопросы на всех возможных уровнях, и, в конце концов, получить акцептируемое всеми решение Государственного суда.