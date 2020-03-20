20.03.2020, 14:55

Президент Кальюлайд во второй раз отклонила закон о пенсионной реформе и обратилась в Госсуд

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EV102 Presidendi kõne
EV102 Presidendi kõneFoto: Argo Ingver

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во второй раз решила не провозглашать значительно меняющий прежнюю пенсионную систему Закон о реформе обязательной накопительной пенсии и обратилась в Государственный суд с ходатайством о том, чтобы объявить его противоречащим Конституции.

"Конституция устанавливает рамки для функционирования государства и общества. В них должны находится как кризисные меры, так и обычное законотворчество. Таким же образом не является в зоне, свободной от Конституции, выполнение предвыборных обещаний — все они должны считаться с фундаментом нашего общественного договора, нашей Конституцией. Задача главы государства — держать законотворчество в конституционной узде", — сказала Кальюлайд, обосновывая свое решение.

По словам президента, ее трактовка соответствия пенсионной реформы Конституции за минувший месяц не изменилась. Поскольку парламент повторно принял закон в неизменном виде, аргументация президента для обращения в Государственный суд и приведенные в ходатайстве противоречия в целом остаются теми же, что и были 7 февраля при отказе провозглашать закон.

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"По нашей Конституции у Рийгикогу очень широкие полномочия для регламентирования всей социальной сферы. В том числе у парламента есть право изменить пенсионную систему в тех рамках, которые мы как общество оговорили в Основном законе. Однако предложенное сейчас решение непропорционально задевает основные права людей и во многих местах находится в противоречии как с конституционными принципами правового и социального государства, так и с принципом обоснованного ожидания", — считает президент.

Глава государства также подчеркнула, что в случае такого крупного и касающегося всего общества вопроса, как данное масштабное изменение пенсионной системы, важно прояснить спорные вопросы на всех возможных уровнях, и, в конце концов, получить акцептируемое всеми решение Государственного суда.

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