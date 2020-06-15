Президент Кальюлайд в Рийгикогу: наш конституционный порядок безгранично человекоцентричен

”Наш конституционный порядок безгранично человекоцентричен — так решил наш народ в 1992 году. На первом месте у нас человек. Затем идет гражданин. Государство и все его учреждения существуют для гражданина. Согласно нашей конституции, связь между государством и гражданином не является вассальной и не представляет собой отношения между опекуном и опекаемым”, — заявила Президент Республики в парламенте. Керсти Кальюлайд добавила, что народ как носитель высшей власти одобрил эстонскую Конституцию не для того, чтобы в нашем государстве большинство правило меньшинством.

”Эстонский народ четко выразил свою волю: все мы должны иметь свободу выбора. Государство уже никогда не сможет диктовать нам тот или иной образ жизни”, — сказала она.

Глава государства также подчеркнула, что концепция государства, в рамках которой гражданин не является одним из объектов государственной власти, которым можно управлять и пользоваться ради достижения государственных целей, весьма требовательна к правителям.

”Гражданин государства с такой конституцией поддерживает его цели и устремления исключительно на основании своей свободной воли. Источником этой свободной воли является уважение к своему государству и его учреждениям. Свободная воля появляется в результате понимания целей государства. Свободная воля также зиждется на понимании гражданином своей роли в создании и претворении в жизнь таких государственных целей”, — сказала Кальюлайд.

Глава государства добавила, что гражданам трудно полюбить страну, в которой любой из них может стать объектом гнева правителей и подвергнуться преследованиям: ”Тогда интерес к деятельности государства угасает. Люди стараются жить без активной связи с государством. Да, это удобно для тех, кто желает править без обоснования своих решений, без свободного обмена мнениями”.

В своей речи президент Кальюлайд отдельно упомянула один признак опасности: чрезмерную удовлетворенность достигнутым и уверенность в том, что наш курс развития идеален.

”В спокойные периоды истории общество обычно довольно своими достижениями. Население полагает, что дальнейший путь будет легким. Люди даже считают, что можно принимать очень рискованные решения, поскольку в целом общество якобы в полной безопасности. Именно в такие моменты история часто поворачивается вспять”, — добавила она.