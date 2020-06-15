Президент Кальюлайд в Рийгикогу: наш конституционный порядок безгранично человекоцентричен

Важную роль в формировании этого государства сыграло соблюдение неписаных правил, следовавших духу Конституции.
Пресса свободна и независима. Что это за государство, в котором главный редактор ощущает необходимость размышлять о том, не связано ли нежелание властей помогать попавшим в кризисную ситуацию медиа-предприятиям с правом критики в адрес властей, которым эти издания смело пользовались?
Что это за государство, в котором политиков высшего звена из разных партий не сдерживает их должность, когда они используют свое словесное оружие против прессы?
Что это за государство, в котором за пару недель любую группу общества можно превратить во врага?
Что это за государство, в котором самоцензура заставляет молчать тех, кто хоть и думает так же, как враг этой недели, но понимает — и мне может понадобиться помощь этого государства. Могу ли я быть уверен, что мои высказывания не сократят вероятность получения такой помощи?
Что это за государство, в котором группа спокойных подростков, которые хотят обсудить вопросы, касающиеся их внутреннего мира, должны это делать под охраной и в засекреченном месте?
Государство, в котором каждый знает, что он может навлечь на себя гнев правителей и стать объектом их нападок, гражданам сложно полюбить. Его успехами интересуются значительно меньше. Люди находят возможность жить своей жизнью без активного общения с государством. Это, конечно, удобно для тех, кто хотел бы продвигать свои решения без объяснений, без обмена мнениями.
В таком государстве всегда есть те, кто надеются, что вассальные отношения помогут им реализовать их цели. Несомненно, у государства есть средства, чтобы премировать тех, кто прогибается, не высовывается, держит свои мысли при себе.
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