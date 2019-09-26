Президент Кальюлайд в ООН: спасение нашей планеты — гражданская ответственность каждого человека

Мы заботимся о народах, сталкивающихся с геноцидом. Мы заботимся об их женщинах, их детях.

Мы заботимся о народах, сталкивающихся с долгосрочными конфликтами и страдающих от террора. Мы заботимся об их поколениях мальчиков, для которых единственной знакомой профессией является профессия солдата.

Мы заботимся о тех народах, которые находятся на грани исчезновения вследствие действия медленного оружия массового уничтожения — климатической катастрофы.

Мы заботимся о народах, сталкивающихся с голодом, и о вызванных голодом народных волнениях вследствие изменения климата.

Мы заботимся о народах, зависящих от этого многостороннего сотрудничества, основанного на верховенстве права, которым является Организация Объединенных Наций.

Мы заботимся, потому что знаем, что истинная гармония для человечества — еще никогда не достигнутая — зависит от нашей способности проявлять сострадание к судьбе других.

Многосторонность есть не что иное, как проявление сострадания к судьбе других.

Сострадание было проявлено к нам, когда мы восстановили свою независимость и заново построили свое государство.

Мы готовы вернуть проявленное к нам сострадание, готовы занять избранное место на 2020–2021 годы за самым сложным столом международного сотрудничества — за столом Совета Безопасности. Мы готовы служить нашему электорату и всем остальным, как того требует истинное служение человечеству в многосторонней системе.

Мы будем говорить со странами, а не только о них.

Уважение к международному правопорядку и усилия, предпринятые теми, кто предшествовал нам в его осуществлении, будут определять наши действия, наши решения и дискуссии.

У нас нет ничего, кроме уважения к различным, но искренним позициям и мнениям о том, как решить насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, чтобы поддержать наше принятие решений. Те, кто руководствуется состраданием к человечеству и состраданием к этой планете, к которой мы привыкли, могут положиться на Эстонию.

Моральный авторитет ООН как глобального хранителя человечества дорог нам.

Нам предстоит решить много давних и болезненных вопросов, таких как судьба женщин и детей в зонах конфликтов. Но у нас также есть новые возникающие вызовы, связанные с новыми технологиями. Эстония до сих пор является единственной в мире страной с цифровым отображением, которая управляет своим правительством с полноценным использованием интернет-ресурса. Но многие следуют за нами в киберсферу.

Появляются новые риски для нашего суверенитета, связанные с киберпреступностью, а также с киберпространством как новой территорией военных действий. Поскольку Эстония вносит глобальный вклад в прогрессивные усилия, основанные на электронном управлении, мы чувствуем свою ответственность и за защиту киберпространства. Поэтому мы стремимся, также в своей работе в Совете Безопасности ООН, к более эффективному применению международного права в цифровом пространстве.

Эстония уже заявила о своем намерении применять государственное и международное право в отношении киберпространства. Мы призываем все страны сделать то же самое, чтобы внести ясность, как международное право применяется в цифровой сфере.

Мы поддерживаем, а также активно участвуем в реформаторских усилиях Организации Объединенных Наций во главе с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем. Мы хотим, чтобы ООН была готова к лидерству в XXI веке, полностью извлекая выгоду из технологических достижений человечества, которые значительно облегчили задачу тем, кто не является большим и влиятельным, т.е. большинству членов ООН, следовать и вносить вклад в различные органы ООН и многочисленные дискуссии.

Мы поддерживаем тематическую консолидацию действий ООН и региональную направленность стремлений, таких как рабочая группа высшего уровня ”Каждая женщина, каждый ребенок” (Every Woman, Every Child), или лучшее общее руководство действиями ООН в разных странах.

Мы также поддерживаем тех, кто заявляет, что они хотят получить намного больше самостоятельной ответственности, и при этом получает поддержку ООН в принятии шагов к коллективному региональному подходу к давним проблемам, — таких как Африканский Союз.

Мы участвуем через ПРООН, ЮНИСЕФ и другие органы ООН в решении глобальных проблем. Мы также стремимся использовать собственные ресурсы развития, которые используются ЕС и ООН, чтобы предложить государственное строительство на основе цифровых решений, видя потенциал интернета и мобильного доступа даже среди самых бедных.