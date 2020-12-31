Президент Кальюлайд в новогоднем обращении: заканчивается очень трудный год, но из него обязательно можно извлечь и что-то хорошее

Дорогие жители Эстонии!

Нынешнее окончание года пройдет без особых торжеств. Очень человечно, что именно сейчас, когда у нас нет такой возможности, мы сильнее ощущаем волшебство и значение этого времени, веселых праздников, проведенных вместе. Вот и я обращаюсь к вам из Кадриорга, а не находясь в ожидании нового года вместе с тысячами других людей на какой-нибудь городской площади, как это было в последние годы.

С одной стороны, конечно, жаль. Но в этом семейном рождестве и новогодних днях есть иная красота — какая-то более серьезная и глубокая. Да, есть и грустные мысли, потому что год был тяжелым. Тихое чувство благодарности, если хотя бы с вашей семьей все относительно в порядке. И более ясное понимание того, как мало на самом деле надо для счастья.

Неизбежно в конце каждого года вокруг нас есть те, для кого уходящий год был грустным и тяжелым. Люди, чей голос не слышен. Одиночество. Боль утраты. Бедность. Домашнее насилие. Домогательства на работе или в школе. Бесконечная работа по уходу за пожилыми родителями или детьми с особенностями развития. Болезнь с не очень хорошими прогнозами.

Надеюсь, что в новом году у всех нас будет больше времени подумать о тех, для кого нынешний вечер не был бы праздничным и без охватившей мир эпидемии.

Обязательно из этого сложного года можно извлечь и что-то хорошее. Еще больше способности замечать других. Больше понимания в отношении тех, кто нуждается в помощи. Кто-то обретет голос, какая-то стена станет ниже. Больше заботы и меньше неприязни. Это необходимо — в сегодняшней Эстонии слишком много тех, кто не стесняется обижать. Они громогласны, их слышно. И зачастую им не стыдно.

Но оставим сегодня эти темы. Сегодня важно, что на самом деле преобладающее большинство людей в Эстонии такие же как те, с кем рядом вы сейчас сидите, — с доброй и красивой душой. Те люди, которые сегодня вечером, как и в любой другой вечер, охраняют нашу безопасность. Люди, которые в любой момент готовы позаботиться о нашем здоровье. Люди в каждом уголке Эстонии и на любом этапе жизни — вклад каждого имеет значение, для всех есть место, все важны.