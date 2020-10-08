Президент Кальюлайд в НАТО: мы не должны снижать свои амбиции в отношении безопасности

”Для людей в Эстонии НАТО лучше всего характеризуется доносящимся из Эмари ревом самолетов, а также служащими в Тапа солдатами со всей их техникой. Оба эти момента важны для Эстонии и для всего сообщества. НАТО на самом деле окружает нас на все 360 градусов. Мы не должны снижать уровень своих амбиций в отношении безопасности, а для этого все члены НАТО должны честно говорить с союзниками о своих проблемах, слушать и стараться понять других. Только тогда мы можем ожидать, что опасности и проблемы северо-востока нашего объединения также найдут понимание у других союзников. Для нас существует одна единая организация НАТО — и в портах Средиземноморья, и в ангарах Эмари”, — сказала президент Кальюлайд после встречи.

На встрече также подробно обсуждались конфликты и нестабильность, отмечаемые в соседних со странами НАТО государствах. ”Мы с озабоченностью следим за эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе и за ситуацией в Беларуси. Единая и ясная позиция НАТО заключается в том, что белорусский народ должен иметь право определять свой путь на свободных и честных выборах”, — подчеркнула глава государства.

Во время встречи Президент Республики вручила Йенсу Столтенбергу орден Креста Маарьямаа I класса, которым Эстонское государство наградило генерального секретаря НАТО в прошлом году.

После встречи Эстония приняла участие и в цифровом функционировании НАТО как организации — генеральный секретарь НАТО и глава Эстонского государства дали первую в истории НАТО виртуальную двустороннюю пресс-конференцию.

Президент Республики совершает трехдневный рабочий визит. Сегодня в Люксембурге она встретится с премьер-министром Ксавье Беттелем, а завтра продолжит визит в столице Франции Париже.