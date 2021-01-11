Президент Кальюлайд в конце года ездила в Швейцарию кататься на лыжах

"Вирусная ситуация, а также показатели инфицирования в Швейцарии и Эстонии не отличались. Риск заразиться в Эстонии был таким же, как и в Швейцарии", — передает RusERR слова советника президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ.

Линнамяэ пояснил, что по возвращении в Эстонию Керсти Кальюлайд сделала тест на коронавирус, и он был негативным. Затем, по словам Линнамяэ, президент оставалась в ограниченной изоляции и по истечении положенного срока сдала второй тест на коронавирус, который также был отрицательным.

"Ограниченная изоляция — когда, образно говоря, можно ходить на работу, а в магазин и театр нельзя, да это в любом случае не особо возможно", — сказал Линнамяэ и добавил, что Кальюлайд могла выполнять свои рабочие обязанности во время изоляции, выполняет их и сейчас.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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