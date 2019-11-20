Президент Кальюлайд в интервью Reuters: мы доверяем НАТО. Ни на одного союзника никогда не нападали

У Кальюлайд спросили комментарий в связи с утверждением президента Франции Эммануэля Макрона, что у НАТО смерть мозга.

"НАТО явно действует, — сказала Кальюлайд. — Посмотрим правде в глаза — у него на 100% успешное прошлое. Ни на одного союзника НАТО никогда не нападали. Так что мы доверяем НАТО, да".

В качестве доказательства тому, что НАТО по-прежнему важна, Кальюлайд указала на возросшее присутствие на востоке в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году и поддержку сепаратистов в Восточной Украине.

Макрон в этом месяце также говорил о том, что Евросоюз должен переоценить свои отношения с Россией.

Кальюлайд подчеркнула, что для Эстонии у этого мышления четкие границы.

"Если быть уверенными в своем диалоге и продолжать указывать на то, что международное право следует уважать, территориальную целостность государств следует уважать, и этот диалог для того, чтобы постараться смягчить неблагоприятные события, то этот диалог вполне хорош, — сказала Кальюлайд. — Если у вас диалог, в котором игнорируют факты на месте, то у нас, разумеется, проблема. И тогда мы были бы против этого".

Статья была опубликована в Reuters вчера. Можно предположить, что у Кальюлайд спросили комментарий до того, как интервью Марта Хельме финским СМИ получило широкий резонанс. Об нем в статье Reuters речи не идет.