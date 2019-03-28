Президент Кальюлайд в апреле поедет в Москву

В последний раз президент Эстонии посещал Россию в 2011 году, когда Тоомас Хендрик Ильвес ездил в Петербург на повторное освящение церкви Яани.

"В Москве находится историческое первое зарубежное представительство нашего государства и одно из самых важных двусторонних посольств. Это передовая линия нашей дипломатии", - сказал советник Президента Республики по внешней политике Лаури Куузинг, по словам которого одна из целей визита - выразить признание людям, которые ежедневно отстаивают интересы Эстонии и права наших граждан на передовой линии внешней политики.

Посольство Эстонии в Москве находится в историческом центре города в непосредственной близости от Кремля, Арбатской площади и Консерватории и с самого начала работает в одном и том же здании. Эстонская Республика назначила первого полномочного посла в Москве в феврале 1921 года, и наше посольство было одним из первых посольств в большевистской России и ее новой столице. Проектирование работ по реновации посольства началось еще в 2014 году, строительные работы начали осенью 2016 года.

По словам Куузинга, Министерство иностранных дел России проинформировано о визите президента в Москву, но на сегодняшний день двусторонних встреч не согласовано.