Президент Кальюлайд утвердила в должности новых министров

Президент Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса сегодня утром утвердила в должности министра образования и науки Яака Ааба и министра государственного управления Аннели Отт.
Перед утверждением в должности глава государства побеседовала с обоими кандидатами.
С кандидатом в министры образования и науки говорили о вызовах сферы образования и дистанционном обучении в школах, образовании детей с особыми потребностями и переходе на обучение на эстонском языке в русских школах.
С кандидатом в министры государственного управления виртуальная беседа была сосредоточена на региональном неравенстве, говорили также о развитии предпринимательства в сельских районах, готовности к кризисам и финансировании самоуправлений.
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