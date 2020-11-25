Президент Кальюлайд утвердила в должности новых министров

Перед утверждением в должности глава государства побеседовала с обоими кандидатами.

С кандидатом в министры образования и науки говорили о вызовах сферы образования и дистанционном обучении в школах, образовании детей с особыми потребностями и переходе на обучение на эстонском языке в русских школах.

С кандидатом в министры государственного управления виртуальная беседа была сосредоточена на региональном неравенстве, говорили также о развитии предпринимательства в сельских районах, готовности к кризисам и финансировании самоуправлений.