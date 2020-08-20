Президент Кальюлайд: стоять со слезами под сине-черно-белым флагом намного радостнее, чем с защитной маской на лице в автобусе

Это имеет значение. Свобода важнее всего. Наша Конституция — самая красивая!
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20 августа, в день восстановления нашей независимости, уже 13 лет кусок валуна, привезённого для защиты Тоомпеа в тревожные дни перед восстановлением нашей независимости, вручается как знак признания заслуг в борьбе за свободу Эстонии, за сохранение и укрепление нашей свободы.
Человек, удостоенный этой награды в 2017 году, написал:
То, что весенняя мысль устарела и забыта,
Позволяет, пожалуй, сделать вывод,
Что идея та была научной,
Ведь ничто не устаревает в наше время так быстро,
Как наука!
Это наблюдение никогда не было более верным, чем нынче.
И тем не менее, камень 2020 года принадлежит эстонскому научному сообществу. По нескольким причинам. Прежде всего, это они несут в борьбе с коронавирусом ответственность за то, чтобы лица, принимающие политические решения, были хорошо информированы о том, что действительно помогает, а что нет.
Так они своими знаниями отстаивают нашу свободу.
Во-вторых, молодые люди, воспитанные в уважении к нашей Конституции, в том числе академическая молодежь, — это будущее наших свобод, и они удерживают Эстонию на пути, на который мы ступили 30 лет назад. Их глобальное и открытое мышление противостоит тоске по прошлому и изоляционизму в нашей политике.
Таким образом молодые ученые вносят свой вклад в нашу свободу Опровергая то, о чём говорится в последней строфе стихотворения Руннеля:
Вот почему вместо науки иногда
выгоднее рассказывать
Легенды, байки и сказки.
Ну, а самые мудрые и вовсе только сплетничают.
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