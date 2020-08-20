Президент Кальюлайд: стоять со слезами под сине-черно-белым флагом намного радостнее, чем с защитной маской на лице в автобусе

Дорогие собравшиеся, дорогой эстонский народ!

20 августа 1991 года — день, начиная с которого мы живем в мире без страха.

Свобода пришла!

10 сентября 91-го года, когда Эстония присоединилась к ОБСЕ, Леннарт Мери сказал в Москве: ”В Эстонии ненавидели бывших властителей, но эта ненависть была направлена не против русского народа и культуры, а против тоталитарной власти”.

Таково было наше понимание свободы — что с нами никогда больше не будут обращаться так, как правителям взбредёт в голову! Мы с воодушевлением проголосовали за это в нашей Конституции — государство должно было навеки стать гарантом справедливого обращения и равных возможностей. Конечно же, пусть у нас будет такое государство, которое хранит и защищает наш язык и культуру, и тем и дорого своим гражданам! Мы ведь в любом случае любим Эстонию, безо всякого принуждения — свободные граждане свободной страны!

Эстония стала превращаться в правовое государство.

В этом году мы отметили 100-летие первой Конституции Эстонии. По этому случаю мы обсуждали в Рийгикогу, что для нас более правильно. Государство как власть над своими гражданами, подчинёнными общей большой цели, которую правители определили, опираясь на мнение большинства или утверждая, что на этом мнении основываются. Или осознание того, что свобода подобна радости: делясь ею с другими, получаешь не меньше, а больше.

Это важный и необходимый спор. Теперь, 28 лет спустя, оглядываясь назад, мы видим, что наша Конституция отвечает интересам жителей Эстонии.

Какими бы ни были наше мировоззрение и личные предпочтения, государство не относилось к нам по-разному. Предоставленные Конституцией свободы необходимо было закрепить и описать и в других законах, и это делалось последовательно.

В Эстонии человек может в суде выиграть у государства, бедный — у богатого. Государство не формирует свое отношение к гражданину или другим законно находящимся здесь людям в зависимости от того, какой образ жизни человек хочет вести. До сих пор носители государственной власти не принимали решения в интересах лишь тех, кто их избрал во власть.