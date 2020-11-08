Президент Кальюлайд созовет Совет по гособороне из-за Хельме: "По-человечески же мне грустно и стыдно"

Кальюлайд сказала в своем заявлении: "Сегодняшняя атака министра внутренних дел и министра финансов Эстонской Республики в отношении новоизбранного президента Америки и выборов в Эстонии — это атака против демократии и безопасности Эстонии.

Слово политика имеет вес, и сегодня два министра Эстонской Республики решили воспользоваться весом своих слов для нападения на нашего главного союзника. Безопасность Эстонии основывается на нашей собственной обороноспособности и союзнических отношениях. И то, и другое мы создавали, берегли и развивали долгие годы и с разными правительствами, но сегодня мы видели, что их можно и ломать и разрушать. Народ Америки выбирает себе президента без помощи наших министров, а правительство Эстонии должно стоять за наши союзнические отношения и безопасность. К сожалению, два члена Правительства Республики сегодня послали ясное сообщение, что эти союзнические отношения не являются для них ценностью.

Таким же образом совершенно неприемлемо без аргументов ставить под сомнение избирательную систему Эстонии. Цель у этого может быть только одна — подорвать доверие наших собственных людей к нашему собственному государству. Такое поведение — угроза для нашей демократии.

Я передала свою точку зрения премьер-министру и также обсужу это в ближайшее время с министром иностранных дел и министром обороны. Учитывая, что сегодняшние деяния министра внутренних дел и министра финансов навредили нашим союзническим отношениями и поставили под сомнение демократические выборы в Эстонии, я созову в ближайшие дни Совет государственной безопасности, где сформируем по этим вопросам ясную позицию.

По-человечески же мне грустно и стыдно".