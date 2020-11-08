08.11.2020, 18:44

Президент Кальюлайд созовет Совет по гособороне из-за Хельме: "По-человечески же мне грустно и стыдно"

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Президент Кальюлайд созовет Совет по гособороне из-за Хельме: "По-человечески же мне грустно и стыдно"
Foto: Andres Putting

Президент Керсти Кальюлайд сделала заявление в связи с высказываниями Марта и Мартина Хельме и осуждает их поведение. В ближайшие дни она созовет Совет по государственной обороне, где обсудят персональный вопрос Марта и Мартина Хельме.

Кальюлайд сказала в своем заявлении: "Сегодняшняя атака министра внутренних дел и министра финансов Эстонской Республики в отношении новоизбранного президента Америки и выборов в Эстонии — это атака против демократии и безопасности Эстонии.

Слово политика имеет вес, и сегодня два министра Эстонской Республики решили воспользоваться весом своих слов для нападения на нашего главного союзника. Безопасность Эстонии основывается на нашей собственной обороноспособности и союзнических отношениях. И то, и другое мы создавали, берегли и развивали долгие годы и с разными правительствами, но сегодня мы видели, что их можно и ломать и разрушать. Народ Америки выбирает себе президента без помощи наших министров, а правительство Эстонии должно стоять за наши союзнические отношения и безопасность. К сожалению, два члена Правительства Республики сегодня послали ясное сообщение, что эти союзнические отношения не являются для них ценностью.

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Таким же образом совершенно неприемлемо без аргументов ставить под сомнение избирательную систему Эстонии. Цель у этого может быть только одна — подорвать доверие наших собственных людей к нашему собственному государству. Такое поведение — угроза для нашей демократии.

Я передала свою точку зрения премьер-министру и также обсужу это в ближайшее время с министром иностранных дел и министром обороны. Учитывая, что сегодняшние деяния министра внутренних дел и министра финансов навредили нашим союзническим отношениями и поставили под сомнение демократические выборы в Эстонии, я созову в ближайшие дни Совет государственной безопасности, где сформируем по этим вопросам ясную позицию.

По-человечески же мне грустно и стыдно".

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