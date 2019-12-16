16.12.2019, 15:29

Президент Кальюлайд советовала премьеру Ратасу освободить Хельме от должности

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Президент Кальюлайд советовала премьеру Ратасу освободить Хельме от должности
Jaanus Lensemnt

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд просила премьер-министра Юри Ратаса взвесить возможность замены министра внутренних дел Марта Хельме, но Юри Ратас не посчитал это важным, передает Postimees.

Канцелярия президента Финляндии сообщила сегодня, что президент страны Саули Нийнистё передал премьер-министру Санне Марин и правительству извинения Кальюлайд за поведение Марта Хельме.

Министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) вчера в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.

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Когда гость программы Урмас Рейтельманн заметил, что Марин является радикальным социалистом, Хельме сказал, что, став премьер-министром, она обратилась с однопартийцам и назвала их товарищами. ”Люди не притворяются”, — отметил Хельме.

Кальюлайд извинилась за поведение Хельме и попросила передать извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин, что Нийнистё и сделал.

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