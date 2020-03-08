Президент Кальюлайд сообщила, что коронавируса у нее нет

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд из-за подозрений на коронавирус отказалась в субботу от участия в проводимом в Таллинне торжественном мероприятии, посвященном юбилею Конгресса Эстонии. Сегодня утром глава государства сообщила, что вирусом она не инфицирована.
"Вернулась вчера после рабочего визита в США. Но еще до приезда домой узнали, что в Вашингтоне у двух участников конференции AIPAC (Американо-израильского комитета по общественным связям -ред.) был обнаружен коронавирус. Речь идет о многодневном крупном мероприятии, в котором участвовали десятки тысяч человек, во вторник я была там среди выступающих на главной сцене", - пояснила Кальюлайд в Facebook.
После консультаций со своими сотрудниками и врачами Кальюлайд решила воздержаться от участие в праздновании юбилея Конгресса Эстонии, а вся делегация сдала анализы на коронавирус.
К сегодняшнему дню выяснилось, что результаты анализов всех членов делегации отрицательные. "Так что на следующей недели работа продолжится в обычном режиме", - написала Кальюлайд.
Президент также призвала сограждан внимательно следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям Департамента здоровья. "Эстонская система здравоохранения и работающие там специалисты на очень высоком уровне".
Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья
Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.
Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.
Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.
Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru
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