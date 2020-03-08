Президент Кальюлайд сообщила, что коронавируса у нее нет

"Вернулась вчера после рабочего визита в США. Но еще до приезда домой узнали, что в Вашингтоне у двух участников конференции AIPAC (Американо-израильского комитета по общественным связям -ред.) был обнаружен коронавирус. Речь идет о многодневном крупном мероприятии, в котором участвовали десятки тысяч человек, во вторник я была там среди выступающих на главной сцене", - пояснила Кальюлайд в Facebook.

После консультаций со своими сотрудниками и врачами Кальюлайд решила воздержаться от участие в праздновании юбилея Конгресса Эстонии, а вся делегация сдала анализы на коронавирус.

К сегодняшнему дню выяснилось, что результаты анализов всех членов делегации отрицательные. "Так что на следующей недели работа продолжится в обычном режиме", - написала Кальюлайд.

Президент также призвала сограждан внимательно следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям Департамента здоровья. "Эстонская система здравоохранения и работающие там специалисты на очень высоком уровне".

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.