25.11.2019, 15:38

Президент Кальюлайд сегодня вечером сделает заявление относительно Ярвика и Леметти

 (2)
EST 4
Päevalehe intervjuu Kersti Kaljulaidiga
Päevalehe intervjuu Kersti KaljulaidigaFoto: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас сегодня предложил президенту Керсти Кальюлайд освободить от должности министра сельской жизни Марта Ярвика. Кальюлайд примет решение в течение сегодняшнего дня.

Кальюлайд и Ратас встретятся сегодня в 17:30 в Кадриорге, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, после чего ориентировочно в 18:00 глава государства сделает заявление.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: