25.11.2019, 15:38
Президент Кальюлайд сегодня вечером сделает заявление относительно Ярвика и Леметти(2)
Премьер-министр Юри Ратас сегодня предложил президенту Керсти Кальюлайд освободить от должности министра сельской жизни Марта Ярвика. Кальюлайд примет решение в течение сегодняшнего дня.
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