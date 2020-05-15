Президент Кальюлайд провозгласила поправки к Закону о чрезвычайной ситуации: это хороший пример плохого законотворчества

Президент Керсти Кальюлайд сегодня провозгласила принятый в среду в Рийгикогу Закон об изменении Закона о медицинских приборах, Закона о чрезвычайной ситуации и других законов. Провозглашая закон, глава государства сказала, что хотя он соответствует Конституции, этот закон как по содержанию, так и по форме является примером плохого законотворчества.
Президент добавила, что обеспокоена из-за уменьшающейся с этим законом политической ответственности, и призвала парламент, правительство и конституционные институты организовать основательную и содержательную ревизию предпринятых в чрезвычайном положении шагов, чтобы быть лучше готовыми к будущим кризисам.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
Источник: замгендиректора "Россети Ленэнерго" Горячев задержан
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