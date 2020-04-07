Президент Кальюлайд призвала оставшихся без работы людей обратить свой взгляд на сельское хозяйство

Участники встречи подробно обсудили связанные с рабочей силой вопросы и те проблемы, которые вызвали в аграрном секторе сопутствующие кризису органичения в передвижении. По словам президента, этой весной проблему нехватки рабочих рук в сельхозпроизводстве может частично решить временное привлечение людей без опыта, хотя в сельском хозяйстве много и квалифицированной работы, и мы уже годами не можем полностью справиться без рабочей силы из-за рубежа.

"Конечно, сегодняшнюю нехватку рабочей силы в аграрном секторе можно частично решить за счет эстоноземельцев, которые полностью или временно потеряли работу. Я я призывают всех этих людей обратить свой взор на село и при возможности прийти земледельцам на помощь. Но в то же время сегодня на фермах очень много квалифицированной работы, на которую просто так замены не найти", - добавила Кальюлайд.

По словам главы государства, решения в аграрном секторе нужны найти быстро, потому что клубника созревает тогда, как она созревает, а не тогда, когда подготовят какой-то законопроект. "Быстрым решением было было продлить в рамках чрезвычайного положения уже находящимся здесь работникам из других стран разрешения на работу", - сказала президент.

По данным Эстонской сельскохозяйственной торговой палаты, до последнего времени четверть работников нашего аграрного сектора - приезжие из-за границы, причем треть доярок крупных ферм и шестая часть других работников села прибыли с Украины или третьих стран (не входящих в Евросоюз).

Кальюлайд и представители земледельцев обсудили функционирование логистических цепочек. "В ситуации, когда товары больше не перемещаются через границы так, как мы привыкли, мы должны все вместе предпринять усилия, чтобы в продовольственной безопасности не возникали дополнительные риски", - сказала после встречи Кальюлайд и призвала всех людей, по возможности, покупать в магазине и через системы заказа товары эстонских производителей.

Помимо руководства сельскохозяйственной торговой палаты, во встрече участвовали представители Центрального союза работодателей и Союза волостей.