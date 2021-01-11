11.01.2021, 19:41

Президент Кальюлайд предлагает компромисс в вопросе референдума: если народ ответит "нет", то будут внеочередные выборы в Рийгикогу

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Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid
Eesti Vabariigi president Kersti KaljulaidFoto: Sven Arbet

Завтра президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретится с руководителями представленных партий, чтобы представить им компромиссный выход из сложной и скандальной ситуации, в которую зашло обсуждение в парламенте законопроекта о проведении референдума. Компромисс заключается в возможности проведения внеочередных выборов.

Кальюлайд обратилась сегодня вечером обратилась ко всем парламентским фракциям с предложением связать намечаемый референдум по вопросу брака с вотумом доверия Рийгикогу. Это означает, что если выносимый на референдум вопрос не найдет поддержки народа, то будут объявлены внеочередные парламентские выборы.

Президент отметила в направленном парламентским фракциям письме, что в соответствии с действующим Законом о семье брак в Эстонии заключается между мужчиной и женщиной.

"Планируемый референдум задуман для подтверждения этого факта, в то же время неясно, какое влияние будет иметь другой результат референдума. Учитывая опросы, которые показывают, что для большей части жителей Эстонии организация референдума в настоящее время не является важной или необходимой, по моему мнению, было бы разумно потратить направляемые на организацию референдума деньги и время на разрешения беспокоящего наше общество коронакризиса", — написала глава государства.

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