Президент Кальюлайд по случаю начала учебного года: нужно научиться быть человеком

"Я надеюсь, что у каждого из вас и у образовательной системы в целом будет достаточно сил и предприимчивости, чтобы сохранить все самое лучшее из опыта, полученного этой весной. И не просто сохранить, пусть это станет частью ежедневной учебы не только в том случае, когда этот или другой последующий вирус вынуждает нас сидеть в четырех стенах" - выразила надежду президент ЭР.

"Эстонию знают в мире по двум историям успеха. Знают, что у нас твердая рука во всем, что касается интернета. И чуть меньше, но все же знают, что в Эстонии одна из самых лучших в мире систем народного образования. Соединим все это и предоставим нашим детям лучшую возможную школу - мировую школу, где соответствующее со школьной программой обучение будет интересно для всех, будь то ученики эстонских школ или учащиеся, получающие образование на эстонском языке в каком-то другом уголке мире", - призвала глава эстонского государства.

"Я надеюсь, что эти 14 200 детей, наши самые юные школьники, которые сегодня впервые переступили порог школы, держа маму-папу или старшеклассника за руку, окончат однажды школу хорошими людьми, которые смело и с умом будут стоять за себя, за других и за нашу родную Эстонию! Поздравляю вас с началом учебного года и Днем знаний!" - завершила свое выступление Кальюлайд.