19.08.2019, 10:43

Президент Кальюлайд обсудит в понедельник с Ратасом ситуацию в стране

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rus.delfi.ee
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Peaminister esitas presidendile Marti Kuusiku tagasiastumise palve
Kersti KaljulaidFoto: Jaanus Lensment

Президент Керсти Кальюлайд встретится вечером в понедельник с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы обсудить политическую ситуацию, сложившуюся после попытки уволить руководителя Департамента полиции и погранохраны, сообщает rus.err.ee.

"Глава государства и премьер-министр встретятся сегодня вечером", — сказал в понедельник ERR советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ. По его словам, начало назначено на 18:00, а темой разговора станут события прошлой недели.

Президент пока публично не комментировала попытку министров от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) отправить в отставку генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.

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