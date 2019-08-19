Президент Кальюлайд обсудит в понедельник с Ратасом ситуацию в стране

Президент Керсти Кальюлайд встретится вечером в понедельник с премьер-министром Юри Ратасом, чтобы обсудить политическую ситуацию, сложившуюся после попытки уволить руководителя Департамента полиции и погранохраны, сообщает rus.err.ee.
"Глава государства и премьер-министр встретятся сегодня вечером", — сказал в понедельник ERR советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ. По его словам, начало назначено на 18:00, а темой разговора станут события прошлой недели.
Президент пока публично не комментировала попытку министров от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) отправить в отставку генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.
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