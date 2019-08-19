Президент Кальюлайд обсудит в понедельник с Ратасом ситуацию в стране

"Глава государства и премьер-министр встретятся сегодня вечером", — сказал в понедельник ERR советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ. По его словам, начало назначено на 18:00, а темой разговора станут события прошлой недели.

Президент пока публично не комментировала попытку министров от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) отправить в отставку генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера.